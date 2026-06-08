Bağımlılıkla mücadelede kapsayıcı protokol: Yeşil ve Aile Bakanlığı aileler için yeni proje geliştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıklarla mücadelede koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetlerin güçlendirilmesine Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda bir iş birliğine imza attı. İmza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç katıldı.

İmzalanan protokol ile bağımlı ya da bağımlılık riski altındaki kişilerin ihtiyaç duydukları desteğe erişimlerinin kolaylaştırılması, Yeşilay'ın önleme, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerine yönlendirme süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda bireylerin rehabilitasyon sonrası sosyal uyum süreçlerinin desteklenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması hedefleniyor.

BAĞIMLIKLA MÜCADELEDE AİLE MERKEZDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise bağımlılıklarla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu, "Bağımlılığı yalnızca bireyi değil aileyi ve toplumu etkileyen çok boyutlu bir risk alanı olarak görüyoruz. Bu nedenle bağımlılıklarla mücadelede aileyi merkeze alan, sahadaki ihtiyaçlara hızlı ve etkili şekilde cevap veren bir model geliştiriyoruz. Batman'da pilot uygulamasını başlattığımız Bağımlılık Sosyal Risk Haritası çalışmasıyla hanelere kadar ulaşarak riskleri yerinde tespit ediyor, bireyleri ihtiyaç duydukları hizmetlere yönlendiriyoruz. Yeşilay ile yürüttüğümüz iş birliği sayesinde koruyucu ve önleyici hizmetleri güçlendirecek, ebeveynleri destekleyecek ve bağımlılıklarla mücadele eden bireylerin sosyal hayata daha güçlü şekilde katılmalarını sağlayacağız."

BAĞIMLILIK ENDÜSTRİLERİ KARŞIN "İNSANIMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıklarla mücadelede aileyi merkeze alan bir yaklaşım benimsediklerini belirterek şunları söyledi, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla imzaladığımız bu protokol sayesinde önleme, müdahale, rehabilitasyon ve sosyal uyum çalışmalarımızı daha güçlü bir zemine taşıyacağız. Risk altındaki bireylerin destek mekanizmalarına erişimini kolaylaştıracak, onları yalnız bırakmayacak ve yeniden topluma kazandırılmalarını destekleyeceğiz. Yarın bugün gibi olmayacak, bağımlılıklarla mücadelede çok daha güçlü, çok daha kapsamlı bir dönemi birlikte inşa edeceğiz. Bağımlılık endüstrileri ne kadar organize olursa olsun, insanımızı korumak için attığımız bu adımların karşılığını alacağımıza ve bugün ektiğimiz tohumların yarın meyve vereceğine inanıyoruz."