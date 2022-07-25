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Giriş Tarihi: 25.7.2022 11:13 Son Güncelleme: 25.7.2022 11:13

Bağırsak İçin Hangi Bölüme Gidilir? Bağırsak Hastalıklarına Hangi Doktor Ve Bölüm Bakar?

İnsan sağlığı dünya genelinde en önem verilen ve üzerine çalışmalar, incelemeler yapılan bir konudur. Bir takım hastalıklar kişilerin günlük hayatını doğrudan etkilemekte ve yaşam kalitesini düşürmektedir. Sindirim sistemi hastalıkları bahsi geçen hastalıkların en başında gelmektedir. Bağırsak ve mide problemleri yaşayan bireylerin mutlaka bilmesi gereken konulardan birisi de, hangi bölüme ve doktora başvurması gerektiğidir. Bu içeriğimizde, bağırsak ve mide rahatsızlıkları için hangi bölüme gidileceği hakkında detayları inceleyeceğiz.

Bağırsak İçin Hangi Bölüme Gidilir? Bağırsak Hastalıklarına Hangi Doktor Ve Bölüm Bakar?

Yediklerimizden tam verim alabilmek ve sindirimimizin düzenli bir işleyişte olması için bağırsak ve midemizin sağlıklı olması oldukça önemlidir. Bağırsak rahatsızlıkları, kişinin günlük yaşam kalitesini düşürmekte ve sindirim sistemini doğrudan etkilediği için vücudun bazı işleyişlerini de bozmaktadır. Midesinde ve bağırsağında problem olan bireyler hangi bölüme başvurması gerektiğini merak etmektedir. Peki, mide ve bağırsak hastalıkları için hangi bölüme gidilir? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Bağırsak Rahatsızlıkları İçin Hangi Doktor Ve Bölüme Gidilir?

Kişilerde genelde karın ağrısı, düzensiz dışkılama, gaz sancıları, şişkinlik, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri ile baş gösteren bağırsak rahatsızlıkları bazen basit tedavilerle geçebilecek olan basit hastalıklar bazen ise ciddi hastalıklar olabilir, bu nedenle mide ve bağırsak problemleri göz ardı edilmemesi gereken mutlaka uzman hekimlere danışılması gereken bir durumdur.

Bağırsak problemleri yaşayan bireylerin ilk etapta muayene olması gereken bölüm Gastroenteroloji bölümüdür. Gastroenteroloji uzmanlarının yapacağı endoskopi, kolonoskopi, ultrason, tomografi ve kan tahlillerinin sonucunda tedavi programı oluşturulmaktadır. Tetkikler sonucundan şayet gerekliyse Gastroenteroloji doktoru hastayı Genel Cerrahi alanına sevk edebilir.

Hasta devlet hastanelerine başvuracak ise ilk etapta Dahiliye alanı doktorlarına muayene olduktan sonra takip sistemine girerek Gastroenteroloji bölümüne randevu alabilir. Eğer özel hastane tercih edildiyse direkt olarak Gastroenteroloji bölümüne başvurulabilir.

Mide Rahatsızlıkları İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Toplumda her yaştan ve her kesimden kişinin en sık yaşadığı sağlık problemlerinin başında mide rahatsızlıkları gelir. Yaygın olarak midede yanma, gaz, bulantı, şişkinlik, karın ağrısı ve kusma gibi belirtilerle kendini gösteren mide rahatsızlıklarına pek çok etken sebep olabilmektedir. Ülser, reflü, gastrit ve mide kapakçığı hastalıkları bu etkenlerin en başında gelmektedir. Mide rahatsızlığı yaşayan bireylerin gitmesi gereken bölüm Gastroenteroloji bölümüdür. Bu alandaki doktorların yapacağı ultrason, endoskopi, tomografi ve bazı kan tetkikleri ışığında rahatsızlığın sebebi saptanmakta, tedavi yöntemleri belirlenmektedir.

Devlet hastanesi, fakültesi hastanesi ya da özel hastane fark etmeksizin ortak prosedüre göre mide rahatsızlıkları, Gastroenteroloji bölümünün ilgilendiği hastalıklar içine girmektedir. Gastroenteroloji doktoru tarafından hasta muayene edildikten sonra eğer gerekliyse muayene ve tedavi aşamasına Genel Cerrahi ile Dahiliye alanlarının uzman doktorları da dahil olmaktadır.

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Bağırsak İçin Hangi Bölüme Gidilir? Bağırsak Hastalıklarına Hangi Doktor Ve Bölüm Bakar?
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