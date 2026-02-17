Bağırsaktaki gizli kahraman bulundu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmada, gizli bir bakteri grubu tespit edildi. 39 ülkeden 11 binden fazla kişinin bağırsak mikrobiyomu örneklerinin incelendiği analizlerde, iltihaplı bağırsak hastalığı, obezite ve kronik yorgunluk sendromu gibi rahatsızlıklara sahip kişilerde CAG-170 seviyelerinin daha düşük olduğu aktarıldı. Bilim insanlarına göre CAG-170, yüksek miktarda B12 vitamini üretme kapasitesine sahip ve karbonhidrat, şeker ve lifleri parçalayabilen enzimler taşıyor. Üretilen B12'nin doğrudan insana değil, bağırsaktaki diğer yararlı bakterilere destek sağladığı düşünülüyor.