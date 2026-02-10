SON DAKİKA... Bahar Taş kiralık teknede ölü bulunmuştu: Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yeni gelişme!

Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen 35 yaşındaki Bahar Taş'ın, arkadaşlarıyla birlikte 7 Şubat gezmek için Muğla'nın Milas ilçesine gittiği belirtildi. İddiaya göre, burada tekne kiralayan arkadaş grubu, geceyi teknede geçirdi. Bugün sabah uyandıklarında ise Taş'ın hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından teknede bulunan ve olay sırasında Taş ile birlikte oldukları belirlenen T.Y. ve S.E., akşam saatlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside; Taş'ın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanılmadığı belirtildi. Taş'ın kalp krizinden öldüğü üzerinde durulurken, iç organları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. Taş, memleketi Aydın'da toprağa verilirken, gözaltına alınan iki genç adli kontrolle serbest bırakıldı.