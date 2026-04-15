Bahar sıcaklarına aldanmayın! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Önce toz taşınımı sonra sağanak geliyor (15-19 Nisan hava durumu)

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları batı ve güney kıyılarında 28 dereceye kadar çıkarken, pastırma yazını andıran bu tablo yerini çok yakında hareketli bir sisteme bırakacak. Vatandaşların en çok merak ettiği "Bugün yağmur var mı?", "Toz taşınımı ne zamana kadar sürecek?" ve "Hafta sonu hava nasıl?" soruları meteoroloji'nin yeni paylaştığı harita ile cevap buldu.
BUGÜN (15 NİSAN ÇARŞAMBA) İÇİN KRİTİK 3 UYARI!
Güneşli havaya rağmen MGM verilerine göre bugün yurt genelinde dikkat edilmesi gereken üç büyük meteorolojik olay yaşanıyor: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde gün boyu toz taşınımı etkili olacak. Özellikle astım ve alerjisi olan vatandaşların (İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya) dışarı çıkarken dikkatli olması gerekiyor.
GECE SAATLERİNDE SİS TEHLİKESİ
Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece (00:00 - 06:00 arası), başta Marmara Bölgesi olmak üzere Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batısında görüş mesafesini ciddi şekilde düşürecek yoğun sis bekleniyor. Sürücülerin gece yolculuklarında far kullanımına ekstra dikkat etmesi şart.
O BÖLGELERDE ÇIĞ TEHLİKESİ!
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da sabah ve gece saatlerinde sıfırın altına düşen sıcaklıklar (-8°C'ler) nedeniyle buzlanma, don ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi uyarısı bulunuyor.
PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ ŞEMSİYELERİ HAZIRLAYIN!
Yazı andıran sıcaklıklar 16 Nisan Perşembe gününden itibaren batıdan gelen yağışlı sistemle kesintiye uğruyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar başlıyor. Akdeniz kıyıları ise 29°C ile sıcak kalmaya devam edecek. Yağışlı sistem tüm yurdu sarıyor! Haritanın tamamına yakını şimşekli sağanak yağış ikonlarıyla kaplı. İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere hemen hemen tüm illerde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.
HAFTA SONU PLANI YAPANLAR DİKKAT: SICAKLIKLAR ÇAKILIYOR!
Hafta sonu arama trendlerinde en çok öne çıkan "Cumartesi-Pazar yağmur var mı?" sorusunun cevabı ne yazık ki evet. 18 Nisan cumartesi günü Gök gürültülü sağanak yağışlar yurdun çok büyük bir kısmında etkisini sürdürürken, sıcaklıklarda keskin bir düşüş yaşanacak. İzmir 19°C'ye, Ankara 16°C'ye kadar gerileyecek. 19 Nisan Pazar günü ise yağışlı hava dalgası yurdun batısını terk ederek Doğu, Güneydoğu, Karadeniz ve İç Anadolu'ya kayıyor. Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında (İstanbul, İzmir, Edirne) güneş tekrar yüzünü gösterse de, hava düne göre oldukça serin (15-20°C bandında) kalacak.
İSTANBUL'A YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul'da bugün (Çarşamba) yağış yok ancak gece saatlerinde yoğun sis bekleniyor. Sağanak yağış Perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak ve Cuma ile Cumartesi günü aralıklarla gök gürültülü şekilde devam edecek.
TOZ TAŞINIMI NEDİR, NE ZAMAN BİTER?
Kuzey Afrika veya Orta Doğu üzerinden rüzgarlarla taşınan çöl tozudur. Özellikle araçların üzerinde çamur şeklinde lekeler bırakabilir ve solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyebilir. Batı bölgelerindeki toz taşınımının Perşembe günü başlayacak yağışlarla birlikte yere inmesi ve atmosferden temizlenmesi bekleniyor.
MONTLAR KALDIRILMALI MI?
Çarşamba günü yaşanan 25-28 derece sıcaklıklara aldanmayın. Cumartesi gününden itibaren batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar ortalama 8-10 derece birden düşerek bahar serinliğine geri dönecek. Dışarı çıkarken yanınıza ince bir mont veya hırka almanızda fayda var.
SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTACAK? BAHAR HAVASI NE ZAMAN GELECEK?
Peki, hepimizin dört gözle beklediği o kalıcı bahar havaları tam anlamıyla ne zaman yüzünü gösterecek ve sıcaklıklar ne zaman artacak? Eğer Çarşamba ve Perşembe günü termometrelerin 25-28 dereceleri görmesiyle "bahar nihayet geldi" diye sevinenlerdenseniz, haritalardaki veriler bize ince montları henüz rafa kaldırmamamız gerektiğini söylüyor; zira hafta sonu yaşanacak gök gürültülü sağanak yağışlı ve 8-10 derecelik ani serinlemenin ardından, 19 Nisan Pazar gününden itibaren batı bölgelerimizden (Kıyı Ege ve Marmara) başlayarak yağışlı sistem yurdu terk etmeye başlıyor ve bulutların dağılmasıyla birlikte güneş tekrar yüzünü gösteriyor. Bu geçici Nisan yağmurlarının ve hafta sonu üşüten serin dalganın hemen ardından, Nisan ayının son haftasına doğru sıcaklıkların yurt genelinde yeniden kademeli olarak tırmanışa geçmesini ve o çok özlediğimiz, güneşli, istikrarlı ılık bahar günlerine kavuşmamızı bekliyoruz.
METEOROLOJİ BUGÜN İÇİN HARİTA YAYIMLADI!
(SABAH 06:00 - 12:00)
Günün ilk yarısında yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim. Ancak haritada çok önemli meteorolojik uyarılar dikkat çekiyor. Yurdun batı kesimlerinde; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'i kapsayan geniş bir alanda "Toz Taşınımı" uyarısı bulunuyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde "Çığ Tehlikesi" devam ederken, bu bölgelerde sabahın erken saatlerindeki düşük sıcaklıklara bağlı olarak "Buzlanma ve Don Olayı" ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
(ÖĞLE 12:00 - 18:00)
Öğle saatleriyle birlikte güneşin etkisini artırması sonucu doğu bölgelerimizdeki sis, pus, buzlanma ve don olayları ortadan kalkıyor. Ülke genelinde genellikle parçalı bulutlu ve güneşli, sakin bir hava izleniyor. Ancak yurdun batısındaki (Marmara, Ege, Batı Akdeniz) toz taşınımı uyarısı ile doğusundaki çığ tehlikesi riski bu zaman diliminde de geçerliliğini korumaya devam ediyor.
(AKŞAM 18:00 - 24:00)
Akşam saatlerinde de yurt genelinde sakin ve yağışsız hava koşulları sürüyor. Gökyüzü genel olarak parçalı ve az bulutlu. Gün boyunca etkili olan iki ana uyarı bu saatlerde de haritadaki yerini koruyor: Batı bölgelerimizde toz taşınımı etkisini sürdürürken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek ve kar örtüsü bulunan kesimlerinde çığ tehlikesi riski devam ediyor.
(GECE 00:00 - 06:00)
Perşembe gününe bağlanırken, gece soğumasının etkisiyle haritada önemli değişiklikler gözlemleniyor. Batı bölgelerindeki toz taşınımı uyarısı devam ederken, Marmara Bölgesi'nin tamamı, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batısında geniş çaplı "Sis" uyarıları ortaya çıkıyor. İç ve doğu kesimlerin büyük bir bölümünde puslu bir hava hakim oluyor. Gece sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Doğu Anadolu bölgesinde "Buzlanma ve Don Olayı" uyarısı çığ tehlikesiyle beraber haritaya tekrar ekleniyor.
İL İL DETAYLI HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile kuzeyinde buzlanma ve don olayı görüleceği bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu