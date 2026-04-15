Bahar sıcaklarına aldanmayın! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Önce toz taşınımı sonra sağanak geliyor (15-19 Nisan hava durumu)

SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTACAK? BAHAR HAVASI NE ZAMAN GELECEK?

Peki, hepimizin dört gözle beklediği o kalıcı bahar havaları tam anlamıyla ne zaman yüzünü gösterecek ve sıcaklıklar ne zaman artacak? Eğer Çarşamba ve Perşembe günü termometrelerin 25-28 dereceleri görmesiyle "bahar nihayet geldi" diye sevinenlerdenseniz, haritalardaki veriler bize ince montları henüz rafa kaldırmamamız gerektiğini söylüyor; zira hafta sonu yaşanacak gök gürültülü sağanak yağışlı ve 8-10 derecelik ani serinlemenin ardından, 19 Nisan Pazar gününden itibaren batı bölgelerimizden (Kıyı Ege ve Marmara) başlayarak yağışlı sistem yurdu terk etmeye başlıyor ve bulutların dağılmasıyla birlikte güneş tekrar yüzünü gösteriyor. Bu geçici Nisan yağmurlarının ve hafta sonu üşüten serin dalganın hemen ardından, Nisan ayının son haftasına doğru sıcaklıkların yurt genelinde yeniden kademeli olarak tırmanışa geçmesini ve o çok özlediğimiz, güneşli, istikrarlı ılık bahar günlerine kavuşmamızı bekliyoruz.