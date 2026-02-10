Bahar, teknede ölü bulunmuştu: İki gözaltı

Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte kaldığı teknede odasında ölü bulunan 35 yaşındaki Bahar Taş'ın ölümüyle ilgili teknedeki iki kişi gözaltına alındı. Genç kadının vücudunda darp izine rastlanmazken kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyor.Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen 35 yaşındaki Bahar Taş, arkadaşlarıyla birlikte 7 Şubat'ta gezmek için Muğla'nın Milas ilçesine gitti. İddiaya göre, burada tekne kiralayan arkadaş grubu, geceyi teknede geçirdi. Arkadaşları sabah uyandıklarında Taş'ın hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Yapılan incelemelerde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Taş ile birlikte oldukları belirlenen T.Y. ve S.E. isimli iki erkek gözaltına alındı. Taş'ın vücudunda darp izine rastlanmadı. Genç kadının kalp krizinden öldüğü üzerinde duruluyor.Bahar Taş, Aydın'ın Efeler ilçesinde Çeştepe Cemevi'ndeki törenin ardından Çeştepe Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.