Bahar’a kavuştuk, yaz’ı bekliyoruz

2000 yılında evlenen Mahir-Ayşe Çelik çiftinin 19 yıl boyunca çocukları olmadı. Ellerinde, avuçlarında bulunan tüm paralarını da tüp bebek için harcayan çift, her seferinde meydana gelen düşükler nedeniyle amaçlarına ulaşamadı. 2019 yılında Sağlık Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ortak projesi sayesinde çocuk hasretleri sona eren çiftin bir kızları dünyaya geldi. Adını Dursun Bahar koydukları kızları 5 yaşına ulaşan çift şimdi de ikinci bir evlat sahibi olmak için çabalıyor.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Mahir Çelik, "2000 yılında evlendik, uzun yıllar çocuğumuz olmadı. 19 yıl sonra defalarca denemenin ardından tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olduk. Gitmediğimiz şehir ve hastane kalmamıştı. Gaziantep 75. Yıl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Sağlık Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi hiç çocukları olmayan aileler için ücretsiz tüp bebek uygulaması başlatınca oraya, ilk denemede tuttu. Şükürler olsun. Hayatımızın anlamı olan kızımız 5 yaşına girdi" dedi.

Anne Ayşe Çelik ise, yıllarca evlat hasreti çektiğini belirterek, "Neler yaşadığımızı bir Allah biliyor. Defalarca deneyip de başarılı olamadığımız için son denemede doğan kızımıza artık düşükler son olsun diye Dursun Bahar adını verdik. 'Dursun' dedik çünkü çok büyük acılar çekmemize rağmen emeklerimiz hep boşa gidiyordu. Bahar dedik çünkü O'nunla birlikte evimiz kıştan çıkıp bahar gibi çiçeklendi. Kızımız büyüyor ama kardeş hasreti var. Sürekli 'benim neden kardeşim' yok diye soruyor. Başka ailelerde görüp de çok üzülüyor. Normal yollarda çocuğumuz olmuyor. Yine tüp bebek yaptırmak istiyoruz ama özel hastanelerde işlemler çok pahalı. Yine Sağlık Bakanlığımızın veya belediyenin bir katkısı olsa da bu kez Baharı'mızı Yaz'a kavuştursak diye umut ediyoruz" diye konuştu.

Koruyucu aile olmak için de başvurduklarını söyleyen Ayşe Çelik, "Tüp bebek yöntemiyle ikinci bir çocuğumuz olsa çok güzel olacak ama onu beklemeden koruyucu aile olmak istedik. Bakanlığa başvuru yaptık. Öyle bir imkan olursa bizden daha çok Bahar sevinecek. Birlikte kardeşçe büyüyüp yaşarlar" dedi.