Baharın gizli tehditleri! Evdeki mold ve polenler sağlığınızı etkiliyor

Bahar alerjilerinin genellikle burun tıkanıklığı, hapşırma gibi belirtilerle kendini gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Mahir İğde "Halk dilinde bahar gribi ya da saman nezlesi olarak bilinen alerjik rinit, hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görülüyor. Burun mukozasının iltihaplanmasıyla oluşan bu alerjik hastalık, insan sağlığını ve yaşam kalitesini etkiliyor. Anne ya da babada alerjik durum mevcutsa, çocuklarda da görülme sıklığı artıyor ve belirtiler küçük yaşlardan itibaren kendini gösteriyor. Belirli bir alerjen ile karşılaşıldığı zaman, şikayetler ortaya çıkıyor. Bahar nezlesinin burun akıntısı, tıkanıklık, gözlerde kaşıntı, kaşıntı ve hapşırma gibi belirtilerle kendini gösteren reaksiyonlar bazen mevsimsel olarak görülürken bazen de yıl boyu sürebiliyor." İfadelerini kullanıyor.

EN BÜYÜK ETKEN : POLENLER

İğde, alerjik durumları arttıran en önemli nedenin polenler olduğunu belirterek "Polenler, özellikle Nisan ayından Temmuz ayına kadar alerjik vakalarını artıran en büyük alerjenler. Ağaç, çayır ve yabani otlardan yayılan polenler, havadaki yoğunluklarına göre farklı dönemlerde sağlık problemlerine yol açabiliyor. Polenlerin yoğunluğu sabah ve akşam 7 ila 10 saatleri arasında artar. Bu saatlerde dışarıya çıkmak, evde camları açmak, rüzgarlı havalarda polenlerin eve girmesine sebep olabilir." Diyor.

EVDEKİ MOLD REAKSİYONLARI TETİKLİYOR

Ev bitkileri, özellikle nemli ortamlar, 'mold' adı verilen küflerin üremesine zemin hazırlıyor. Bu konuya da dikkat çeken Prof. Dr. Mahir İğde, şu şekilde uyarıyor: "Evdeki bitkilerin topraklarında, özellikle bitkilerin köklerinde moldlar bulunabilir ve bu küfler havaya yayılır. Küfler, alerjik rinit gibi sağlık problemlerine yol açabilir. Buharlı oda nemlendiricileri gibi cihazlar da eğer temizlenmezse, küflerin üremesine neden olabilir. Bu durumda evdeki hava kalitesi düşer ve alerjik reaksiyonlar daha şiddetli hale gelir."

UYKULARI KAÇIRIYOR, BAŞARIYI DÜŞÜYOR

Alerjik durumların çocukların günlük yaşamı hatta okul başarı üzerinde de olumsuz etkilerinin olduğunu anlatan uzman "Çocuklarda uyku sorunları, okulda ve oyunda konsantrasyon güçlüğü, akademik başarıda düşüş yaşanabilir. Alerjik rinitli çocuklar burun tıkanıklığı nedeniyle gece rahat uyuyamadığı için gündüz sersemlik, yorgunluk, iştahsızlık ve okulda başarısız olabilir. Burun tıkanıklığı uzun süre devam ettiğinde yüzde şekil bozukluğu olabilir. Burun tıkanıklığına bağlı olarak çocuklarda kulak problemleri ve kronik sinüzit gelişebilir. Ayrıca alerjik rinit yüksek oranda astımla birliktedir. Eğer alerjik rinit iyi tedavi edilmezse astım gelişimini tetikleyebilir. O nedenle erken dönemde teşhis konulması, tedavisinin iyi bir şekilde yapılması ve izlenmesi çok önemlidir." Diyerek ebeveynleri uyarıyor.



BAHAR ALERJİSİ İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Alerjik rinitten korunmanın tam anlamıyla mümkün olmasa da, alınacak bazı basit önlemlerle alerjik reaksiyonların etkisi büyük ölçüde azaltılabilir. İşte bahar alerjisi için önerilen bazı korunma yolları:

Polen Maskesi Takın: Özellikle çim biçme ve temizlik sırasında polen maskesi takmak, alerjik reaksiyonları önlemeye yardımcı olabilir.

Kapalı Alanlarda Kalın: Polenlerin yoğun olduğu dönemlerde, dışarıda vakit geçirmemek ve evin pencerelerini kapalı tutmak önemlidir.

Hava Temizleyici Kullanın: Evdeki havanın temizliği için hava temizleyicileri ve nemlendirici cihazlar kullanın. Ancak nemlendiricilerin düzenli temizliklerinin yapıldığından emin olun.

Ev Bitkileriyle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler: Ev bitkilerinizin köklerinde küf oluşumunu engellemek için bitkileri az sayıda tutun ve nemli alanlardan uzak tutun.

Yastık ve Nevresimlerinizi Değiştirin: Kuş tüyü yastıklar ve yün battaniyeler yerine pamuklu veya sentetik malzemeler kullanın.