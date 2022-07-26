Bahçe sulama tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, bugün saat 16.45 sıralarında Yakaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki aile arasında bahçe sulama meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede artması sonucu, tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı olayda, 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Ambulansa alınan yaralılardan Mehmet Nur Şemin (27), Arif Y. (32), Hüseyin C. (41) ve Mehmet Emin B. (34) ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Erhan A. (38) ve Karakız A. (64) Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Nur Şemin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, Karakız A. ve Erhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.