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Giriş Tarihi: 3.1.2025 16:54 Son Güncelleme: 3.1.2025 17:07

Bahçeli, klasik otomobilinde Ferdi Tayfur'u andı

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' isimli şarkısını klasik otomobilinde çalarak hayatını kaybeden sanatçıyı andı.

DHA
Bahçeli, klasik otomobilinde Ferdi Tayfur’u andı

Klasik otomobil tutkusu ve Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı ile bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından 06 TCD 009 plakalı klasik otomobilinin direksiyonuna geçip, trafiğe çıktı.

Bahçeli, trafikte seyir halindeyken Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinledi. Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde şehirde gezerken çekilen video, MHP tarafından paylaşıldı.

Bahçeli, klasik otomobilinde Ferdi Tayfur'u andı | Video

Videoda; Bahçeli'nin parmağındaki yüzük, tespih ile otomobilin dikiz aynasında asılı nazar boncuklu muska görüldü

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Bahçeli, klasik otomobilinde Ferdi Tayfur'u andı
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