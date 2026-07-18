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Giriş Tarihi: 18.07.2026 09:43

Bahçelievler D-100'de korkutan kaza: Kamyonet direğe saplandı! 1 yaralı

Bahçelievler D-100 Karayolunda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol ayrımındaki yönlendirme direğine çarptı. Kazada yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam
Bahçelievler D-100’de korkutan kaza: Kamyonet direğe saplandı! 1 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetin şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, yol ayrımındaki yönlendirme direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar gören araçta sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkıştığı yerden çıkardıkları yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Yanyolda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan kamyonetin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BAHÇELİEVLER

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Bahçelievler D-100'de korkutan kaza: Kamyonet direğe saplandı! 1 yaralı
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