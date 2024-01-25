Bahçelievler Hangi Adliyeye Bağlı? Bahçelievler İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Bahçelievler İstanbul'da bulunan en önemli ilçelerden bir tanesidir. İlçenin merkezi konumu ilçeyi hem bir iş hem de bir yaşam merkezi haline getirmiştir. Bahçelievler çok yoğun göç alıp veren ilçelerden biri olduğu için özellikle Bahçelievler ilçesine yeni taşınmış olan vatandaşların aklında Bahçelievler hangi adliyeye bağlı ve Bahçelievler ilçesine hangi adliye bakıyor gibi konulardan bir soru işareti bulunabilmektedir.

Bahçelievler Hangi Adliyeye Bağlı?

İstanbul'un en popüler ilçelerinden bir tanesi olan Bahçelievler toplamda 4 ilçeye doğrudan komşudur. Bahçelievler Bakırköy'e, Küçükçekmece'ye, Bağcılar'a ve Güngören'e direkt olarak komşudur.

Doğal olarak bu komşu ilçelere bakan adliye aynıdır ve bir merkezden toplu bir şekilde davalarla ilgilenilir. Bu durum hem daha merkezi bir hukuk sistemine hem de daha titiz bir hukuk çalışması yapılmasına imkân sağlamaktadır.

Bahçelievler İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Bakırköy Adliye'si, İstanbul'un en yoğun ve en önemli adliyelerinden bir tanesidir. Bakırköy Adliyesi'nin hukuk işleriyle ilgilendiği ilçeler arasında Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören ve Zeytinburnu bulunmaktadır.

Bahçelievler halkının adli işleriyle ilgilenen Bakırköy Adliyesi İncirli adlı semtte bulunmaktadır. İncirli, İstanbul'un en merkezi noktalarından bir tanesi olduğu için buraya ulaşım çok kolaydır ve pek çok vasıta kullanılarak vatandaşlar Bakırköy Adliyesi'ne zorlanmadan gidebilirler.