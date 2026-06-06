Bahçelievler’de 2 bin 71 çocuk bisiklet sevinci yaşadı

Gençlerin spor yapması ve sağlık yetişmesi için Bahçelievler Belediyesi tarafından her ay düzenlenen bisiklet hediye kampanyası sayısı artarak devam etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Valiliği'nin destekleri, Bahçelievler Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen bisiklet dağıtım töreninde 2 bin 71 bisiklet çocuklara ve gençlere teslim etme programı düzenlendi.

Bahçelievler İl Özel İdare Stadyumu'nda gerçekleştirilen programa Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bahçelievler Kaymakamı, ilçe protokolü, çocuklar, gençler ve aileleri katıldı. Tribünleri dolduran çocuklar bisikletlerine kavuşmanın sevincini yaşarken, aileler de bu mutluluğa ortak oldu.

BAKAN BAK: "BİSİKLET SIFIR EMİSYONLU ULAŞIMIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİSİDİR"

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, içinde bulunulan haftanın Sıfır Atık Haftası olduğuna dikkat çekerek bisiklet kullanımının çevre dostu ulaşım açısından önemli olduğunu söyledi. Bisikletin hem sağlıklı yaşamı teşvik ettiğini hem de doğaya zarar vermeyen, sıfır emisyonlu bir ulaşım aracı olduğunu belirten Bakan Bak, çocukların ve gençlerin sporla buluşmasının önemine vurgu yaptı. Bakan Bak, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

VALİ GÜL: "HER AY BİSİKLET DAĞITILAN BAHÇELİEVLER'DE BU ETKİNLİĞİ ÖZELLİKLE YAPTIK"

İstanbul Valisi Davut Gül ise programın Bahçelievler'de yapılmasının özel bir anlam taşıdığını belirtti. Vali Gül, daha önce Bahçelievler Belediyesi'nin her ay düzenli olarak çocuklara bisiklet hediye ettiğini gördüğünü ifade ederek, bu güzel çalışmayı desteklemek ve daha fazla çocuğu bisikletle buluşturmak amacıyla programın Bahçelievler'de gerçekleştirildiğini söyledi.

HAKAN BAHADIR, "2 BİN 71 ÇOCUĞUMUZA BİSİKLET DAĞITARAK MUTLU ETTİK"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da konuşmasında, çocukları ve gençleri sporla buluşturmanın öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Bahçelievler Belediyesi olarak her ay sosyal medya üzerinden yapılan çekilişlerle 100 çocuğa bisiklet hediye ettiklerini hatırlatan Başkan Bahadır, "En son 21 Mayıs'ta 41. bisiklet dağıtım törenimizi gerçekleştirdik. Bugüne kadar kendi imkânlarımızla 4 bin 100 bisikleti çocuklarımızla buluşturduk. Bugün ise Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve İstanbul Valiliğimizin destekleriyle 2 bin 71 çocuğumuza ve gencimize bisikletlerini teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bisikletin çocuklar için yalnızca bir ulaşım aracı olmadığını belirten Başkan Bahadır, "Bir bisiklet; çocuklarımız için özgürlük, mutluluk ve çocukluk hayalidir. Her pedalda bir tebessüm, her yolculukta daha yeşil bir gelecek var" ifadelerini kullandı. Başkan Bahadır, Bahçelievler'de eğitimden spora, kültürden sosyal desteklere kadar çocuklar ve gençler için yılın her günü çalıştıklarını belirterek, ilçedeki spor tesislerinde 57 branşta eğitim imkânı sunduklarını ve gençleri sporla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Program, çocuklara bisikletlerinin teslim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör