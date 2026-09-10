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Giriş Tarihi: 10.09.2026 18:33

Bahçelievler’de boşaltılan 7 katlı binanın çatısında yangın!

İstanbul Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen ekipler alevleri kontrol altına alırken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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İHA Yaşam
Bahçelievler’de boşaltılan 7 katlı binanın çatısında yangın!
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Olay, Bahçelievler ilçesi Siyavuşpaşa Mahallesi Kaman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

#İSTANBUL #BAHÇELİEVLER

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Bahçelievler’de boşaltılan 7 katlı binanın çatısında yangın!
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