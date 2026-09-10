Bahçelievler’de boşaltılan 7 katlı binanın çatısında yangın!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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