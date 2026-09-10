Bahçelievler’de boşaltılan 7 katlı binanın çatısında yangın!
İstanbul Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen ekipler alevleri kontrol altına alırken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, Bahçelievler ilçesi Siyavuşpaşa Mahallesi Kaman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.