Bahçelievler’de dehşet! Hırsızlık için girdikleri binada ceset buldular!

'ÇÖZÜM BULUNMASI LAZIM'

Olayın yaşandığı sokakta oturan Gülay Gündüz, "Gece saat 23.00'te polisler geldi. Saat 02.30'a kadar ekipler tarafından çalışma yapıldı. Bodrum katında su birikintisi varmış. Onu boşalttılar, ardından ceset çıkarıldı. Bu binada uzun zamandır problemler yaşanıyor. Bir dönem kimsesizler gelip burada barındı. Ne kimse gelip oturabiliyor ne de yıkımı yapılıyor binanın. Bu tür sıkıntıların yaşanmaması için çözüm bulunması lazım. Sıkıntılar devam eder, bina bu şekilde durduğu sürece. Kİm yardımcı olacaksa kimin yetkisi varsa buna bir çözüm buluması lazım " diye konuştu

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör