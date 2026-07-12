Bahçelievler’de iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Merkez Mahallesi İzzettin Çalışlar Caddesi'ndeki iş yerine, henüz kimliği belirlenemeyen maskeli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ağır yaralanan Ali Kölemen ile Ayşe İnan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ali Kölemen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Ayşe İnan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 9 milimetre çapında 10 adet boş kovan bulundu. Polis ekiplerinin, saldırının ardından otomobille olay yerinden kaçan şüphelileri arama çalışması sürüyor.