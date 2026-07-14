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Giriş Tarihi: 14.07.2026 05:22

Bahçelievler’de kolonlarından sesler gelen 6 katlı apartman tahliye edildi

Bahçelievler’de temel kazısı yapılan bir inşaatın bitişiğindeki 6 katlı apartman, kolonlarından sesler gelmesi üzerine tahliye edildi. Belediye ekipleri önlem alarak 3 sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

DHA
Bahçelievler’de kolonlarından sesler gelen 6 katlı apartman tahliye edildi
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Olay, saat 00.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Hereke Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, temel kazısı yapılan bir inşaatın bitişiğindeki 6 katlı apartmanın kolonlarından sesler geldi. Bunun üzerine apartman sakinleri panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İnşaatta yapılan temel kazısının genişliği nedeniyle Hereke, Fatih ve Polat sokakları araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kolonlarından sesler gelen 6 katlı binada yaşayan 45 kişi tahliye edilirken, geceyi yakınlarının evlerinde geçirecekleri öğrenildi.

Öte yandan, inşaatın müteahhiti ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti. Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, binada sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Bahçelievler’de kolonlarından sesler gelen 6 katlı apartman tahliye edildi
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