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Giriş Tarihi: 2.08.2026 08:50

Bahçelievler’de korkutan yangın! Hafif ticari araçla çarpışan otomobil alev topuna döndü: Yaralılar var!

İstanbul Bahçelievler’de meydana gelen araç yangını yürekleri ağza getirdi. D-100 Karayolu’nda hafif ticari araç ile çarpışan otomobil alev aldı. Ekiplerin peş peşe geldiği korkunç olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bahçelievler’de korkutan yangın! Hafif ticari araçla çarpışan otomobil alev topuna döndü: Yaralılar var!
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Kaza, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 ACC 352 plakalı otomobil ile 34 VF 3219 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, kazada yaralanan otomobil ile hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #BAHÇELİEVLER

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Bahçelievler’de korkutan yangın! Hafif ticari araçla çarpışan otomobil alev topuna döndü: Yaralılar var!
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