Bahçelievler’de korkutan yangın! Hafif ticari araçla çarpışan otomobil alev topuna döndü: Yaralılar var!

2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, kazada yaralanan otomobil ile hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.