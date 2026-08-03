Bahçelievler’de silahlı saldırı! Husumetli olduğu iki kişiyi bacağından vurdu

Olay, saat 22.30 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, husumetli olduğu öne sürülen 2 kişiyi bacağından silahla vurdu.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bir araca da mermi isabet ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör