Bahçelievler’de tahliye edilen bina çöktü

Olayla ilgili konuşan Hasan Karaca isimli vatandaş, "Dün akşam saat 00.30'da bir arkadaş yanıma geldi. Abi, 'deprem mi oldu', dedim yok, deprem olsa herkes sokakta olur. Döndü, dedi ki bizim bina sallandı, kolonlar patlamış. İş yerimi kapatıp gittim, baktım binadakiler hepsi aşağıda bekliyor. Bu akşam da esnaf bir arkadaş, olaydan yarım saat önce oradan sandalyeleri aldı. Çıkardıktan sonra da o anda güm diye, ses geldi. Ses geldiğinde dışarı çıktım, her yer toz duman olmuş" dedi.