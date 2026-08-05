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Giriş Tarihi: 5.08.2026 23:48

Bahçelievler’de tahliye edilen bina çöktü

İstanbul Bahçelievler’de, dün gece kolonlardan ses gelmesi üzerine boşaltılan 6 katlı bina çöktü. AFAD ve itfaiye ekipleri, tedbir amaçlı arama yaptı. Çöken bina ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.

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Bahçelievler’de tahliye edilen bina çöktü
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Olay, saat 21.30 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde 38 yıllık binanın kolonlarından ses gelmesi üzerine daire sakinleri ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından içinde 22 daire olan binayı tedbir amaçlı tahliye etti.

Tahliye edilen ve içinde 3 iş yerinin de bulunduğu bina, akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri binada kimsenin bulunmadığını teyit etmek amacıyla tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışması başlattı. K9 eğitimli arama kurtarma köpeğiyle yapılan aramada şuana kadar göçük altın kalan kimseye rastlanmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Hasan Karaca isimli vatandaş, "Dün akşam saat 00.30'da bir arkadaş yanıma geldi. Abi, 'deprem mi oldu', dedim yok, deprem olsa herkes sokakta olur. Döndü, dedi ki bizim bina sallandı, kolonlar patlamış. İş yerimi kapatıp gittim, baktım binadakiler hepsi aşağıda bekliyor. Bu akşam da esnaf bir arkadaş, olaydan yarım saat önce oradan sandalyeleri aldı. Çıkardıktan sonra da o anda güm diye, ses geldi. Ses geldiğinde dışarı çıktım, her yer toz duman olmuş" dedi.

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Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kocasinan Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta bulunan, 1988 yılı yapımı, 6 katlı bina çökmüştür. Toplam 22 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu binadan, dün akşam saatlerinde kolonlardan ses geldiği yönünde ihbar alınmıştır. Yapılan incelemelerin ardından bina, tedbir amacıyla belediye ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Dün akşam boşaltılan bina, bugün saat 21.30 sıralarında çökmüştür. Binanın önceden tahliye edilmiş olması nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İSTANBUL #BAHÇELİEVLER

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Bahçelievler’de tahliye edilen bina çöktü
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