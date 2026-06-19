Bahçelievler’de trafikte dehşet: Siren açıp tartışan emekli polis ve diğer sürücüye dev ceza!

'ANONS ÇEKEREK KİMLİĞİMİZİ ALDI'

Yaşadıklarını anlatan Abdullah Aslan, "Bahçelievler'den Yenibosna istikametine ilerlerken arkadan sürekli bir çakar sesleri geldi. Polis olduğunu düşündüğümüz için yol verdik. Şahıs 100 metre ileride aracımızı durdurdu. Anons çekerek ehliyet ve kimliğimizi aldı. Polis olduğunu düşündüğümüz için kimlik ve ehliyetimizi verdik. Bağırıp hakaretler etmeye baladı. 155'i arayıp böyle bir kişinin bizi durdurduğunu söyledim. Kişiyle beraber bizi karakola davet ettiler. O kişinin polis olmadığını öğrendim. Kişi beni polis süsü vererek aracımdan indirdi. Eşime ve 3 yaşındaki çocuğuma hakaretlerde bulundu. Karakolda sürekli polislerin koluna girmeler, laubali olmalar, polislere 'devrem' demeye başladı. Buna 180 bin lira para cezası uygulandı. Bana da 180 bin lira para cezası uygulandı. Sebebini sordum polislere. Bana 'bu kişi polis değil siz araçtan indiniz' dediler. Bende bu kişinin aracında siren var mı var buldunuz mu evet, bu kişinin cebinde polis kimliği var mı var. 'Benim suçum ne' dedim. Benim tek suçum araçtan inmekmiş. Emniyetin yazısında aracı biz sıkıştırmışız. Bu adamın önünde gidiyorum ben bu kişiyi nasıl sıkıştırayım. Mağdur oldum. Ben kime güveneceğimi şaşırdım. 2 aydır evime ekmek alamıyorum. 2 aydır işe çıkamıyorum. Ehliyetsiz insan iş yapamıyor. Borç bulup cezayı ödedim" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör