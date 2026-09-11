Bahçelievler'de uyuşturucu üreticilerine suç üstü!

İstanbul Emniyeti; uyuşturucu ile mücadele operasyonlarını sürdürüyor. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Şirinevler Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapılan bir adrese baskın düzenledi. S.I. (38), A.M. (19), G.I. (20) ve M.M. (29) isimli dört kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan detaylı aramalarda dört kilo 270 gram sıvı Metamfetamin maddesi, iki kilo 958 gram Metamfetamin maddesi, iki kilo 565 gram Eroin maddesi, 600 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan katkı maddesi, 500 gram beze emdirilmiş uyuşturucu madde, 20 gram Kokain maddesi, 299 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde imalatında kullanılan tüp ve elek, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan beş cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 300 lira nakit para ve 118 dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplamda 11 kilo 192 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.