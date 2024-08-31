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Giriş Tarihi: 31.8.2024 16:16 Son Güncelleme: 31.8.2024 16:38

Bahçelievler’deki çifte saldırı birbiriyle bağlantılı çıktı

İstanbul Bahçelievler gece saatlerinde iki saldırıya sahne oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca olaya yönelik başlatılan çok yönlü soruşturmada saldırıların birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

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Bahçelievler’deki çifte saldırı birbiriyle bağlantılı çıktı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde dün gece art arda iki silahlı saldırı yaşandı. İlk saldırı Mahmutbey Caddesi'nde yaşandı. Saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Bu saldırıdan bir süre sonra Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne ateş açıldı. Saldırıda hastane önündeki 5 kişi yaralandı.

İLK SALDIRI MOTOSİKLETLE YAPILDI

İlk saldırı ilçedeki Mahmutbey Caddesi'nde gerçekleşti. Saat 00.00'da yaşanan olayda, 3 kişi kaldırımda yürüdükleri sırada arkalarında gelen motosikletli kasklı 2 kişi silahla ateş etmeye başladı. Kaldırımdaki kişiler olay yerinden kaçarken o sırada aynı noktada olan motosikletteki iki kişi kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosikletteki iki kişiden birinin yaşamını yitirdiği belirlerken, bir kişi de yaralı olarak ambulansla hastaneye götürüldü.

İKİNCİ SALDIRI DEVLET HASTANESİNDE

İlçedeki ikinci saldırı devlet hastanesinde yaşandı. Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açtı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İki saldırıya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca çok yönü ve ayrıntılı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. İlk aşamada 9 şüpheli gözaltına alındı ve tahkikat derinleştirildi.

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Bahçelievler’deki çifte saldırı birbiriyle bağlantılı çıktı
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