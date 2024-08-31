Bahçelievler’deki çifte saldırı birbiriyle bağlantılı çıktı

İLK SALDIRI MOTOSİKLETLE YAPILDI

İlk saldırı ilçedeki Mahmutbey Caddesi'nde gerçekleşti. Saat 00.00'da yaşanan olayda, 3 kişi kaldırımda yürüdükleri sırada arkalarında gelen motosikletli kasklı 2 kişi silahla ateş etmeye başladı. Kaldırımdaki kişiler olay yerinden kaçarken o sırada aynı noktada olan motosikletteki iki kişi kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosikletteki iki kişiden birinin yaşamını yitirdiği belirlerken, bir kişi de yaralı olarak ambulansla hastaneye götürüldü.