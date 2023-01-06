Bahçesaray’da karsız kış

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bu yıl kuraklık yaşanıyor. İklim değişikliğinin etkilerinin gün yüzüne çıktığı bölgede bu yıl şu ana kadar kar yağmadı. Geçtiğimiz senelerde ise ilçenin birçok noktasında aylarca bir metrenin üzerinde kar kalınlıkları oluşuyordu. Geçtiğimiz yıl yoğun kar yağışı alan ilçe merkezinde bahardan kalma günler geçiriliyor. İlçenin yüksek kesimlerindeki kar yağışı da beklenen seviyelere ulaşmadı.Çığ tehlikesi ile gündeme gelen Karabet Geçidi'nde bile kar yok. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar "Bahçesaray'da geçen sene bu zamanlar 3-5 metre kar vardı. Şimdi yok. Sıcaklık mevsim normallerinin çok üstünde. Su kaynakları büyük risk altında" dedi.