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Giriş Tarihi: 26.08.2026 15:39

Bahçeşehir’de dehşet anları: Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı! Arkadaşları başından ayrılmadı...

İstanbul Bahçeşehir’de iki arkadaşıyla yürüyen Eyüphan F., otomobille gelen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. 4 el ateş açılan genç, kurşunlardan 2’sinin kasık bölgesine isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

DHA Yaşam
Bahçeşehir’de dehşet anları: Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı! Arkadaşları başından ayrılmadı...
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Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 00.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2 arkadaşıyla sokakta yürüyen Eyüphan F. henüz kimliği belirlenemeyen ve otomobille olay yerine gelen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar, yanlarındaki silahla Eyüphan'a 4 el ateş etti. Kurşunlardan 2'sinin kasık bölgesine isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılan genç ağır yaralandı. Şüpheliler, geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Eyüphan F., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaptığı incelemelerde 4 boş kovan tespit etti. Diğer yandan çeşitli suçlardan 6 kaydı olduğu öğrenilen Eyüphan F.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polisin kaçan saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

ARKADAŞLARI BAŞINDA BEKLEDİ

Diğer yandan olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde beyaz renkli bir otomobilin olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor. Bu sırada vücuduna kurşunların isabet ettiği Eyüphan F. yere yığılıyor. Arkadaşlarının başında beklediği Eyüphan F. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL

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Bahçeşehir’de dehşet anları: Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı! Arkadaşları başından ayrılmadı...
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