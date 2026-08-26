Bahçeşehir’de dehşet anları: Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı! Arkadaşları başından ayrılmadı...

YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Eyüphan F., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaptığı incelemelerde 4 boş kovan tespit etti. Diğer yandan çeşitli suçlardan 6 kaydı olduğu öğrenilen Eyüphan F.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polisin kaçan saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.