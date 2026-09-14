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Giriş Tarihi: 14.09.2026 18:34

Bahçeye uçan araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde binanın 3. katına çarparak bahçeye düşen araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bahçeye uçan araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı
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Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi Dar Ykş. Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, alkollü iddia edilen sürücü, otomobilinin hakimiyetini kaybederek sokakta bulunan bir binanın 3. katına çarpmış, ardından yaklaşık 15 metreden binanın bahçesine düşmüştü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın içinde bulunan kişileri çıkarmıştı, yaralılar ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen aracın, binaya çaparak aşağı düştüğü görülüyor. Öte yandan, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Düşen araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırdı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#EYÜPSULTAN #İSTANBUL

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Bahçeye uçan araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı
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