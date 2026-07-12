Bahçeye uçan forklift sürücüsü hayatını kaybetti

Üsküdar
'da dün meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Kısıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Suni çimen taşıyan forklift sokaktan aşağı inerken sürücüsü Fahri İskilipli (32) direksiyon hakimiyetini kaybetti ve evin bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede, forklift sürücüsü İskilipli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedi sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Fahri İskilipli'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.