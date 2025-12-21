Bahis baronuna silahlı saldırı

Almanya'nın birçok eyaletinde restoran ve oyun salonları bulunan Mehmet Kaplankıran, gündüz saat 11.00 sıralarında Berlin'deki villasının yatak odasında dinlenirken arkadan yaklaşan saldırganlar villaya gelişigüzel ateş etmeye başladı. Eşine ve çocuklarına saklanmasını söyleyen Kaplankıran, hemen polise haber verdi. Saldırganlar, kaçarak bölgeden uzaklaşırken olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi. Saldırıda Kaplankıran ve ailesi yara almadan kurtuldu.Eve 20 el ateş edildiğini belirleyen polis, saldırının geçen ekim ayında Kaplankıran'ın en yakın adamı Serdar Günay'ın sokak ortasında öldürüldüğü Daltonlar grubu ile yaşanan silahlı çatışmayla bağlantısını araştırıyor. Sosyal medya hesabından saldırganlara "fare" diye seslenen Kaplankıran ise saldırganları ihbar edenlere 500 bin euro ödül vereceğini duyurdu. Kaplankıran, geçen mayısta Berlin'de 2 bin konuğa verdiği partiyle gündeme gelmişti. Hells Angels'ın en etkili lideri Frank Hanebuth da katıldığı gecede, Kaplankıran ve adamları adeta güç gösterisi yapmıştı.