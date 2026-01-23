Bahis çetesi çökertildi! 483 milyon TL’lik vurgun deşifre edildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, liderliğini Kocaeli'den B.E.Ö. isimli kişinin yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlendi. 22 Ocak2025 günü 28 ilde gerçekleştirilen operasyonda 61 kişi gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler tamamlanan işlemleri sonrasında sabah saatlerinde adli mercilere sevk edildi.

İNGİLTERE MERKEZLİ ŞİRKET

5 farklı uygulama üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattığı tespit edilen örgütün elde ettiği geliri kripto para borsaları üzerinden akladığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarına gelen paraların, kripto borsa hesapları aracılığıyla örgüt üyelerinin İngiltere merkezli kurdukları bir şirkete aktarıldığı ortaya çıkarıldı.