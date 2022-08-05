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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Bahis çetesine milyarlık baskın

İnternet üzerinden yasadışı bahis oynatan 75 kişilik çete çökertildi. Çete üyelerinin hesabında 1 milyar liralık para trafiği tespit edildi. Çetenin milyon dolarlık lüks araçlarına el konuldu

EMİR SOMER EMİR SOMER
DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Bahis çetesine milyarlık baskın
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen "yasadışı bahis" operasyonunda 75 kişilik bir bahis şebekesi 8 aylık takip sonucunda çökertildi. "Totobo" isimli internet sitesi üzerinden organize bir şekilde yasadışı bahis oynatan ve parayı paravan şirketlere aktaran çetenin lideri Özkan G.'nin de arasında bulunduğu 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 19 firari ise aranıyor. Örgüt üyelerinin banka hesaplarındaki yaklaşık 1 milyar liralık para trafiğinin bir ucunun Kuzey Makedonya'ya uzandığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları aramalarda, milyon dolarlık dört lüks araç, 7 ruhsatsız tabanca, 13 mermi, sahte "Polis Gazetesi" kimliği, 100 bin lira, 3 bin 100 dolar ve 1400 euro ile çok sayıda dijital materyale el koydu. Çetenin bazı üyelerinin terör örgütü PKK üyeliğinden suç kayıtlarının olduğu iddia edildi. Çete üyelerinin izlerini kaybettirmek için yabancı uyruklu kişilerin adına açılmış ve "patates hat" olarak adlandırılan telefon hatlarını kullandıkları tespit edildi.

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Bahis çetesine milyarlık baskın
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