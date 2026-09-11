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Giriş Tarihi: 11.09.2026

Bahis ekosistemine kıskaç

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MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Bahis ekosistemine kıskaç
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Dijitalleşme, yasa dışı bahis ve kumarın yayılma biçimini değiştirirken mücadele yöntemleri de buna göre yeniden şekilleniyor. İnternet sitelerinin sürekli adres değiştirmesi, sosyal medya üzerinden reklam yapılması, farklı ödeme yöntemlerinin kullanılması ve faaliyetlerin sınır ötesine taşınması, yalnızca tek tek sitelerin tespit edilmesine dayanan yöntemlerin ötesine geçilmesini gerektiriyor. Planlanan yapay zekâ altyapısının temel işlevi, yasa dışı bahis ağlarına ait dijital izleri daha hızlı tespit etmek olacak. Sistemle, sürekli değişen internet adreslerinin ve teknik altyapıların takip edilmesi, analiz edilmesi, şüpheli finansal hareketlerin daha hızlı fark edilmesi, farklı kurumların elde ettiği verilerin birlikte değerlendirilmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Bahis ekosistemine kıskaç
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