Bahis şebekesinin ‘karınca’ yöntemine darbe

Nevşehir
merkezli 27 ilde yasadışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 91 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 10 milyar TL'lik para trafiğinin tespit edildiği operasyona 550 polis katıldı. Suç örgütünün parayı aklamak için "Karınca ordusu" yöntemini kullandığı, MASAK
'a yakalanmamak için büyük meblağlar yerine binlerce kişinin hesabı üzerinden küçük meblağların hesaplara aktarıldığı ortaya çıktı. Şebekenin özellikle vergi mükellefiyeti olmayan öğrenci, asgari ücretli çalışanları hedef seçtiği, "şüpheli işlem" radarlarından bu şekilde kaçmaya çalıştıkları belirlendi. Hesaplarını suç örgütüne kullandıran kişilere ise şebeke üyelerinin işlem karşılığında ödeme yaptığı tespit edildi. Emniyet güçleri, karınca ordusuyla toplanan yasadışı paranın son durağının kripto varlık hizmet sağlayıcıları olduğunu belirledi.