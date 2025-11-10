Bahis skandalında tutuklama gerekçeleri ortaya çıktı! Milyonluk işlemler, maç sonucunu etkilemeye yönelik teklifler...

Futbol bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı ve gazeteci Umut Eken'in bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı. 11 şüpheli hakem ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
ÖZKAYA: BU İNSANLARI BEN ŞİKAYET ETTİM
Tutuklanan bazı şüphelilerin sorgularındaki ifadeleri ve tutuklama gerekçeleri ortaya çıktı. Bunlardan biri Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya oldu. Aylık gelirinin belirsiz olduğunu beyan eden Özkaya, "Ben zaten şikayetçiyim. Bu ülkeye hizmet eden bir insanım ve bu insanları ben şikayet ettim ve federasyona bildirdim." Üzerine atılı suçlamaları reddetti.
EYÜPSPOR BAŞKANI TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEDİ
Sulh Ceza Hakimliğin verdiği tutuklama kararında, futbol dünyasının büyüklüğünün göz önünde bulundurulduğunda, Murat Özkaya'nın Süper Lig'de bulunan Eyüpspor futbol takımının başkanı olduğu ve maç sonucunu etkilemek için teklif aldığı açık kaynak araştırma raporundan anlaşıldığı yer aldı. Gözaltına alındıktan sonra Özkaya'nın telefon şifresini vermediği göz önünde bulundurulduğunda içerisinde maç sonucu etkilemeye yönelik eylemlerin bulunduğu değerlendirilmesi kararda anlatıldı.
BAHİS OYNARKEN EVLİLİĞİNDEN OLDU
Öğretmen olan ve aynı zamanda hakemlik yapan Nevzat Okat savunmasında, "Suçsuz bir şekilde hayatımız bitti. Biz bir eğlence amaçlı yaptık ve sonucunda da ceza aldık." dedi. Okat'ın avukatı "Müvekkil her oynadığında kaybetmiştir. Müvekkilin bundan dolayı evliliği kötü gitmiştir. Müvekkil daha sonra tekrar evlenmiş ve profesyonel lige çıkmıştır ve bundan sonra üzerine atılı suça ilişkin herhangi bir eylemi olmamıştır." Şeklinde savunma gerçekleştirdi.
"KENDİ MAÇIMA BAHİS OYNAMADIM" SAVUNMASI
Diğer bir şüpheli hakem Yakup Yapıcı, kendi maçlarında bahis oynamadığını, menfaat elde etmediğini ileri sürerek, "Son kararı hakem verir, biz sadece görev ve yetkilerimizi yapıyoruz. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde savunma gerçekleştirdi.
10 MİLYONLUK BAHİS
Şüpheli Erkan Arslan'ın MASAK raporuna göre, 2021 – 2025 yılları arasında 35 milyon 179 bin TL işlem hacmi bulunduğu, bahis sitelerinde ise 5 yıllık süreç içerisinde 6 bin 380 işlemde gerçekleştirdiği tespit edildi. Söz konusu işlemlerde, 10 milyon 548 bin TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, mali profil ile uyum göstermeyen bankacılık işlemlerinin bulunduğu MASAK raporunda yer aldı.
BİN 124 KEZ BAHİS İŞLEMİ
Şüpheli Yakup Yapıcı'nın MASAK raporunda, 2021 – 2025 yılları arasında 8 milyon 501 bin TL işlem hacmi bulunduğu, bahis sitelerinde bin 124 işlemde 1 milyon 688 bin TL işlem hacmi tespiti yer aldı. Yapıcı'nın bahis uygulamasındaki hesabını 2019–2023 yılları arasında kullandığını esnada Amatör Liglerde İl Hakemliği ve daha sonra 2023 yılı Ocak ayında bölgesel yardımcı hakemlik yaptığı ve yaklaşık 1 yıldır bahis oynadığını beyan ettiği anlatıldı.
BAHİS OYNADIĞINI KABUL ETTİ
Şüpheli Nevzat Okat'ın MASAK raporunda ise Bankacılık 2021 – 2025 yılları arasında 50 milyon 645 bin TL işlem hacmi bulunduğu, aynı tarih aralığında bahis sitesindeki 104 işlemde 1 milyon 643 bin TL işlem hacmi bulunduğu ve mali profiliyle uyuşmadığı yer aldı. Okat'ın Şubat ayından itibaren de Profesyonel olarak hakemlik mesleğini icra ettiğini, çıkmış olduğu maçlar ile ilgili hiçbir telkin ve yönlendirme ile karşılaşmadığını, bahis sitelerinde üyeliklerinin bulunduğu ve bu üyeliklerle oyun oynadığını beyan ettiği kararda yer aldı. Ayrıca Okat'ın cep telefonundaki notlar bölümünde bahis sitesi üyelik bilgilerinin kaydettiği tespiti belirtildi.
FUTBOLUN DÜRÜSTLÜĞÜNE ZARAR VERECEK EYLEMLER
Şüpheli hakemlerin tutuklama gerekçelerinde, futbol disiplin talimatına aykırı olarak futbol müsabakaları üzerine bahis oynandığı, futbolun dürüstlüğüne zarar verecek eylemlerde bulunulduğu, tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal ettiği, kamu güvenini ve adalet görünümünü zedeledikleri ve müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulundukları vurgulandı.