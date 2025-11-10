Bahis skandalında tutuklama gerekçeleri ortaya çıktı! Milyonluk işlemler, maç sonucunu etkilemeye yönelik teklifler...

ÖZKAYA: BU İNSANLARI BEN ŞİKAYET ETTİM

Tutuklanan bazı şüphelilerin sorgularındaki ifadeleri ve tutuklama gerekçeleri ortaya çıktı. Bunlardan biri Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya oldu. Aylık gelirinin belirsiz olduğunu beyan eden Özkaya, "Ben zaten şikayetçiyim. Bu ülkeye hizmet eden bir insanım ve bu insanları ben şikayet ettim ve federasyona bildirdim." Üzerine atılı suçlamaları reddetti.

EYÜPSPOR BAŞKANI TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEDİ

Sulh Ceza Hakimliğin verdiği tutuklama kararında, futbol dünyasının büyüklüğünün göz önünde bulundurulduğunda, Murat Özkaya'nın Süper Lig'de bulunan Eyüpspor futbol takımının başkanı olduğu ve maç sonucunu etkilemek için teklif aldığı açık kaynak araştırma raporundan anlaşıldığı yer aldı. Gözaltına alındıktan sonra Özkaya'nın telefon şifresini vermediği göz önünde bulundurulduğunda içerisinde maç sonucu etkilemeye yönelik eylemlerin bulunduğu değerlendirilmesi kararda anlatıldı.