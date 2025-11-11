Bahis Soruşturması Amasyaspor’a Sıçradı: 11 Futbolcu PFDK’ya sevk edildi

Hakemlerin bahis oynaması ile başlayan Bahis Soruşturmasında çember giderek genişliyor. Hakemlerden başlayan daha sonra kulüp başkanlarına uzanan skandalda sıra futbolculara geldi. Türkiye'nin en büyük kulüplerinin milyonlarca dolarlık oyuncularının adının geçtiği bahis skandalı, Nesine 3. Lig'de Amasya'yı temsil eden Amasyaspor'a kadar uzandı. Amasyaspor'un 11 oyuncusunun bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Amasyaspor yönetiminden yapılan açıklamada "Türkiye futbol federasyonu tarafından bugün yapılan duyurular bahis oluşturması çerçevesindeki 11 futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği açıklanmıştır. Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişisel hak ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden en doğru hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır. Amasyaspor Futbol Kulübü olarak geçmişten bu yana Türk futbolunun etik değerlerini dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir. Kulübümüz olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Amasya spor her zaman olduğu gibi bugün de adaletin dürüstlüğü ve rekabetin yanındadır." ifadelerine yer verildi.