Giriş Tarihi: 17.12.2025 10:28 Son Güncelleme: 17.12.2025 10:55

Bakan Bayraktar: Ertuğrul Gazi FSRU'nun gaz iletim sistemine 9,3 milyar metreküplük katkı sağlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk Milli Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) gemisi Ertuğrul Gazi'nin 2021'den bu yana gaz iletim sistemine 9,3 milyar metreküp katkı sağladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğini sağlamlaştıran Ertuğrul Gazi gemisi, 100'üncü gemiden gemiye transfer (ship-to-ship) operasyonunu gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, Ertuğrul Gazi FSRU'nun 25 Haziran 2021'de BOTAŞ Dörtyol Terminali'nde hizmete alındığını anımsatarak, "İlk yerli ve milli FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi⁠, doğal gaz iletim sistemine 9,3 milyar metreküp katkıda bulundu." ifadesini kullandı.

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanında yapılan yatırımlarla Türkiye'nin günlük gazlaştırma kapasitesini 5 katına çıkararak 161 milyon metreküpe ulaştırdıklarını aktaran Bayraktar, "Ertuğrul Gazi FSRU, bu yolda önemli bir görev üstlendi. Şu anda doğal gaz tüketimimizin neredeyse yarısını sıvılaştırılmış gazla karşılayabilir durumdayız. Önümüzdeki dönemde gazlaştırma kapasitemizi 200 milyon metreküpün üzerine çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Türkiye'yi enerjide yalnızca kendi talebini karşılayan bir ülke olmaktan çıkaracaklarını ve bölgesindeki ülkelere doğal gaz ihraç edebilen bir merkez ülke haline getireceklerini ifade etti.

ERTUĞRUL GAZİ GEMİSİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ertuğrul Gazi FSRU, 295 metre boyu, 46 metre genişliği ve 63 metre yüksekliğiyle yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde ve Galata Kulesi yüksekliğinde bulunuyor.

110 milyon metreküp doğal gaza eşdeğer 170 bin metreküp LNG depolama kapasitesine sahip olan Ertuğrul Gazi, günde 28 milyon metreküp gazlaştırma yapabiliyor.

Türkiye'nin 2'si LNG terminali ve 3'ü de FSRU olmak üzere toplamda 5 LNG giriş noktası bulunuyor. Dörtyol FSRU ve Saros FSRU ile Marmaraereğlisi LNG Terminali ⁠BOTAŞ tarafından işletilirken, bir LNG terminali ve bir FSRU terminali de İzmir Aliağa'da özel sektör bünyesinde yer alıyor.

