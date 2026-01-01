Bakan Bayraktar: “Gabar Terörsüz Türkiye’nin çok önemli bir örneği”

Zonguldak'taki Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nden Şırnak'ın Gabar Dağı'nda yerli ve milli imkanlar ile kurulan Seyit Onbaşı Sondaj Kulesi Lokasyonuna telekonferans ile bağlandı. Şırnak Valisi Birol Ekici, AKParti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, TPİC Genel Müdürü Yunus Selçuk Arık, TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin, Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Ömer birlik, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve TPAO ile TPİC çalışanları hazır bulundu.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar telekonferans sistemi ile yaptığı bağlantıda; "Değerli mesai arkadaşlarım, Filyos'tan, Zonguldak'tan hepinize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir yıl, yeni yıl akşamında daha sahadayız. Sizler farklı yerlerde, Türkiye'nin her yerinde ülkemizin enerji güvenliği için, enerji bağımsızlığı için yürüttüğümüz projeler kapsamında farklı lokasyonlardasınız. Biz de Filyos'tayız. Bugün akşamdan beri burada çok önemli toplantılar yaptık. Buradaki işçi kardeşlerimizle, mühendis kardeşlerimizle birlikte olduk. Şimdi sizleri de belki bir biraz beklettik. Kusurumuza bakmayın. Burada bayağı yoğun bir program oldu. Şimdi ilk olarak Şırnak'a gidelim. Gabar'da Türkiye petrolleri TPİC çalışan arkadaşlarımız var. Oradaki arkadaşlarımıza tekrar selam ediyoruz.

YOĞUN KARA RAĞMEN ÜRETİME DEVAM

Şırnak Valisi Birol Ekici; "Milli Enerji politikamızın en önemli üstlerinden Gabar'dan sizleri Gabar'dan saygıyla selamlıyorum. Burada kar yağıyor, yoğun bir kar yağışı var. Ama 3.500 çalışanımız biz de 149 kuyuda petrol üretmeye 7 gün 24 saat devam ediyoruz. Arkamda milli ve yerli kendi kulemiz 30 kulemiz daima petrol aramaya devam ediyor. İşçilerimiz çalışıyor. Arkamızda da Seyit Onbaşı kulemiz var. ve 2.700 metre de kazmış bulunmaktayız. Kazmaya da devam ediyoruz. Gelecek yıl daha ümitle bakıyoruz. Bugün itibariyle 80.000 varil çok önemli bir katkıdır ülkemize, milli enerji politikamıza. Ama önümüzdeki yıldan 2026 yılından çok daha umutluyuz. Çok daha kuyu kazacağız ve çok daha petrol üretmek için var gücümüzü gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

GABAR TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ ÖNEMLİ BİR ÖRNEK

Bakan Bayraktar Vali Birol Ekici'nin açıklamalarına istinaden; "Hakikaten oradaki çalışmalar hepimize iftihar vesilesi oldu. Hem üretimiyle hem ama büyük bir mücadele. Gabar terörsüz Türkiye sürecinin çok önemli bir örneği. Terörsüz Türkiye ile terörsüz bölge ile birlikte inşallah Gabar gibi nice önemli projeleri, milli projeleri hayata geçireceğiz. Oradaki çalışma arkadaşlarıma da göstermiş oldukları özveri, çabalar için hepsine ailelerine şükranlarımızı sunuyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. İnşallah 2026 yılında da birlikte iyi işler yapmaya devam edeceğiz" dedi. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ise; "Yeni yılda sizlere Enerji Bakanlığımızın tümüne yeni yılda başarılar diliyorum. Nice hayırlı senelerimiz olsun. 2026 yılında hem TPİC bölge müdürlüğümüzün hem TPAO Bölge Müdürlüğümüzün tesislerinin temel atma töreni inşallah olacağı bir yıl olur. İnşallah 2026 yılında 100.000 varile ulaşır. O zaman Şırnak halkı olarak kapınızı çalarız. Şırnak'ta bir TPAO petrol rafinerinin kurulması talebimizi orada hep beraber size arz edeceğiz. Bunu da yapacağınızdan zerri miskal şüphemiz yok. Size de başarılar diliyoruz" dedi.