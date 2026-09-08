Bakan Bayraktar: Gabar’da günlük petrol üretimi 83-84 bin varil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret kapsamında Çorum'a geldi. Bakan Bayraktar, kentteki bir otelde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında partililerle bir araya geldi. Programda konuşan Bayraktar, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'na önemli bir proje ve "milli birlik ve kardeşlik projesi" ile girdiğini belirterek, Terörsüz Türkiye hedefinin önemine dikkat çekti.

"ÇOK BÜYÜK KAYIPLAR, ŞEHİTLER VERDİK"

Çorum'un terörle mücadelede Türkiye'nin önemli illerinden biri olduğunu ifade eden Bayraktar, geçmişte verilen şehitleri hatırlattı. Bayraktar, "Çok büyük kayıplar, şehitler verdik ama o şehitlerimizin sayesinde bugün burada biz bu milli birlik ve kardeşlik projesini konuşabilir hale geldik" dedi.

"MİLYONLARCA YIL O PETROL ORADAYDI"

Terörsüz Türkiye ile Türkiye'nin çok daha farklı bir noktaya gideceğine inandığını belirten Bayraktar, Gabar'daki petrol çalışmalarına değindi. Türkiye'nin 2021 yılının Eylül ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptığını belirten Bayraktar, petrolün milyonlarca yıldır bölgede bulunduğunu ancak terör nedeniyle bölgeye gidilemediğini söyledi. Bayraktar, "O petrol dağların altındaydı, milyonlarca yıldır oradaydı ama siz oraya gidemezseniz, aramazsanız, sondaj yapmazsanız o petrolü bulma şansınız yok" ifadelerini kullandı. Bölgenin terörden temizlenmesinin ardından sismik ve sondaj faaliyetlerine başladıklarını belirten Bayraktar, "Şu anda 83-84 bin varil günlük üretim yaptığımız bir Gabar'dan bahsediyoruz" dedi. Dünyada büyük bir enerji krizi yaşandığını da belirten Bayraktar, Türkiye'nin ürettiği her varil petrol ve her metreküp doğalgazın büyük önem taşıdığını vurguladı.

"BÖLGE İNSANI İSTİHDAMA KAVUŞTU"

Gabar ve Şırnak'taki çalışmalara ilişkin bilgi veren Bayraktar, bölgede 700 kilometreye yakın yol yaptıklarını ve yüzlerce kuyu açtıklarını söyledi. Çalışmalar kapsamında binlerce kişinin, çoğunluğu bölge insanından oluşmak üzere, istihdam imkanına kavuştuğunu belirten Bayraktar, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin gençlerin geleceğe daha umutla bakmasını sağladığını ifade etti. Bayraktar, bölgede artık ekonomik faaliyet, istihdam ve iş imkanlarının bulunduğunu belirterek, Gabar'daki gelişmelerin Terörsüz Türkiye'nin oluşturacağı tablonun küçük bir kesiti olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI TAÇLANDIRACAK PROJELERDEN BİRİ"

Terörsüz Türkiye'nin ekonomik, sosyal barış ve kalkınma açısından önemli etkileri olacağını belirten Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı: "Dolayısıyla biz şuna inanıyoruz. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, inşallah Türkiye Yüzyılı'nın en önemli, onu taçlandıracak projelerinden birisidir. Ben buna büyük bir mutabakat olduğunu bütün milletimiz nezdinde görüyorum, müşahede ediyorum. Bunları yine bugünkü Çorum ziyaretimizde de inşallah yerinde müşahede etmiş olacağız."