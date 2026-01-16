Bakan Bayraktar: Orta ve Doğu Karadeniz’de 6 yeni sondaj yapılacak

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda geçen yıl günlük 10 milyon metreküp üretimle birinci fazın tamamlandığını belirterek, bu yıl günlük üretimin 20 milyon metreküpe çıkarılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Bu yıl enerjide yeni anlaşmaların ve gelişmelerin olacağı bir döneme girileceğini ifade eden Bayraktar, "Şu ana kadar tümüyle Batı Karadeniz'e odaklandık. Bu sene Orta ve Doğu Karadeniz'e açılacağımız ve denizde toplam 6 yeni sondaj yapacağımız bir program geliştirdik. Dolayısıyla bu 6 yeni sondaj demek aslında 6 yeni keşif umudu, beklentisi ve çalışması demek. Rize, Ordu, Samsun ve Kastamonu açıklarında tespit ettiğimiz alanlara inşallah sondaj yapacağız." dedi.

Bayraktar, filoya eklenen 2 yeni derin deniz sondaj gemisinden Çağrı Bey'in şubatta Türkiye'den Somali'ye yola çıkacağını belirterek, "Muhtemeldir ki Çağrı Bey, nisan, mayıs gibi Somali'de bu yıl sondaja başlayacak, bu yıl içinde neticesini alacağız. Geçen yıl Pakistan'da aldığımız 3 deniz sahasında bu sene içinde sismik çalışma ve sondaj planlıyoruz. Gemilerimizden bir tanesini Karadeniz'e göndereceğiz, burada 5 gemiyle çalışacağız. İnşallah yeni gemiyle hem Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi yapacak hem de 6 yeni sondajı yeni gemilerimizle yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.