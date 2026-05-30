Bakan Çiftçi: “Bayramda yolları sadece denetlemiyor, vatandaşlarımızı koruyoruz”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı öncesi alınan trafik ve güvenlik tedbirlerinin amacının ceza uygulamak değil, vatandaşların güvenli şekilde sevdiklerine ulaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, ekiplerin bayram boyunca ülke genelinde sahada görev yapacağını açıkladı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ SAHADA OLACAK

Bakan Çiftçi, bayramların yalnızca trafik yoğunluğunun arttığı dönemler olmadığını ifade ederek, "Bayram; aileyi, özlemi, memlekete dönüşü ve sevdiklere kavuşma heyecanını temsil etmektedir. Bu duygular, ülkemizin yollarında taşınmaktadır. Bu nedenle güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza değil, vatandaşlarımızın sağlık ve huzur içinde yolculuk yapması yer almaktadır" dedi. Bayram süresince güvenlik güçlerinin ülke genelinde yoğun şekilde görev yapacağını kaydeden Çiftçi, denetimlerin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olduğunu vurguladı.

"EN BÜYÜK BAŞARI, ACI YAŞANMAMASI"

"Bizim için en büyük başarı, hiçbir ailenin acı yaşamaması ve hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir" ifadelerini kullanan Çiftçi, bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması ve vatandaşların sevdiklerine güven içinde ulaşabilmesi için ekiplerin gece gündüz sahada olacağını söyledi.

"ÖNCELİĞİMİZ TEDBİR VE GÜVEN"

Devletin vatandaşına ceza kesmeyi değil, onu korumayı amaçladığını belirten Çiftçi, "Önceliğimiz ceza değil tedbir, baskı değil güven, korku değil huzur içinde kavuşmadır" değerlendirmesinde bulundu.