Bakan Çiftçi: "Bu milletin huzuru sizlerin fedakarlığının eseri"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Özel Harekat personeline hitap eden Bakan Çiftçi, bayramlarını tebrik ederek görev başındaki güvenlik güçlerine teşekkür etti.

"SEVİNCİMİZ HÜZNE DÖNÜŞMESİN"

Konuşmasında Özel Harekat teşkilatını "şehadet ocağı" ve "kahramanlar otağı" olarak nitelendiren Çiftçi, mensupların devlet ve millet uğruna gösterdiği fedakarlıkların her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel zamanlar olduğuna dikkat çeken Çiftçi, vatandaşlara da trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Bayram tatilinden dönüş yoluna çıkan sürücülere seslenen Çiftçi, "Bayram evi matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin. Yaşanan kazaların büyük bölümünün nedeni aşırı hız ve yorgunluktur. Lütfen trafik kurallarına uyalım, aşırı hızdan kaçınalım ve ihtiyaç duyduğumuzda mola verelim" ifadelerini kullandı.

"HUZUR VE GÜVENİN TEMİNATISINIZ"

Özel Harekat personelinin çoğu zaman ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta görev yaptığını vurgulayan Çiftçi, vatandaşların huzur içinde bayram geçirmesinde güvenlik güçlerinin büyük pay sahibi olduğunu belirtti. Çiftçi, "Bugün annelerin gözlerinde yaş yerine mutluluk, çocukların gözlerinde keder yerine sevinç varsa, bayramlar gerçek anlamıyla yaşanabiliyorsa bunda sizlerin fedakarlığının büyük payı vardır. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDI

Konuşmasında 15 Temmuz hain darbe girişimine de değinen Bakan Çiftçi, FETÖ mensuplarının o gece Özel Harekat Başkanlığını hedef aldığını hatırlattı. Ancak millet iradesine sahip çıkan kahramanların kararlı duruşuyla Türkiye'nin o karanlık geceden aydınlığa çıktığını ifade eden Çiftçi, şehitleri rahmet ve minnetle andı. Özel Harekat Başkanlığının kuruluşundan bugüne kadar fedakarlığın ve vatan sevgisinin sembolü olduğunu belirten Çiftçi, "Bu kahraman ocağın tüm şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Bu yiğitleri yetiştiren ailelere de ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler bu milletin iftihar ve güven kaynağısınız" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda tüm Özel Harekat personelinin, ailelerinin ve aziz milletin Kurban Bayramı'nı kutlayan Çiftçi, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar diledi.