Bakan Mustafa Çiftçi: Ahbap çavuş rezaleti, resmi kurumların güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu

"İNSANIMIZIN BU KONUDAKİ HASSASİYETİNİ VE DUYARLILIĞINI HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Deprem bölgesinde 455 bin 357 bağımsız bölümün kurasının çekildiğini ifade eden Bakan Çiftçi, AFAD tarafından bugüne kadar 1 trilyon 885 milyar 114 milyon liranın ilgili kurumlara aktarıldığını belirtti. Türkiye'nin beş kıtada 85 ülke ve topluluğa insani yardım ulaştırdığını vurgulayan Bakan Çiftçi, "İnsanımızın bu konudaki hassasiyetini ve duyarlılığını hepimiz biliyoruz. Onların yardımlarını dünyanın değişik yerlerindeki ihtiyaç sahibi insanlara AFAD kanalıyla ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"AFAD ÇALIŞMALARIMIZIN NE KADAR FAYDALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen koordinasyon çalışmalarına katkılarından dolayı AFAD Başkanı ile TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Bakan Çiftçi, "2023 yılında Maraş merkezli büyük depremler olduğunda Bakanımız bölgede hakikaten çok güzel bir koordinasyon çalışması yürüttü. Deprem bölgelerinin ayağa kaldırılmasında Türkiye'deki koordinatör valiliği de hayata geçiren bir yenilik olarak güzel bir çalışma oldu. Bunun neticesinde de çok geniş bir alanda deprem olmasına ve hayatın olağan akışı kesintiye uğramasına rağmen, devlet-millet el birliği içerisinde çok kısa bir süre içerisinde deprem yaraları sarılabildi. Bu yüzden AFAD çalışmalarımızın ne kadar faydalı ve ne kadar güzel olduğu ortaya çıktı" dedi.