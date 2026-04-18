Giriş Tarihi: 18.04.2026 11:57

Bakan Çiftçi Eğitim Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlık bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla Eğitim Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, mevcut eğitim politikaları ve gelecek dönem planlamaları detaylı şekilde ele alındı.

SENA UYANER
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Eğitim Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı.

MEVCUT DURUM VE YENİ PLANLAMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda; Bakanlığın eğitim faaliyetlerinin mevcut durumu, hizmet içi eğitim sistemi, uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında yürütülen İçişleri e-Akademi çalışmaları ile eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik projeler değerlendirildi. Ayrıca yeni dönem eğitim planlamaları da gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. Ziyarete, Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ile ilgili birim amirleri de katılım sağladı.

KURUMSAL KAPASİTEYE STRATEJİK KATKI

Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, güçlü altyapısı ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik çalışmalarıyla Bakanlığın kurumsal kapasitesine önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

SÜREKLİ GELİŞİM VURGUSU

İçişleri Bakanlığı'nın, başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm personelin mesleki gelişimini esas alan eğitim faaliyetlerini, sürekli gelişim anlayışı doğrultusunda kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.

