Bakan Çiftçi: “İnşallah birgün Kudüs’ün özgürlüğünü göreceğiz”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı konuşmada Kudüs'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şam, Halep ve Karabağ'ın özgürlüğüne kavuştuğunu gördüklerini ifade eden Çiftçi, aynı tablonun bir gün Kudüs için de yaşanacağına inandığını söyledi. Çiftçi, geçmişte valilik yaptığı dönemde Kudüs'e dair özel bir hayali olduğunu anlatarak, "Cenabı Hak'tan bir niyazım vardı. Beş yıl valilik yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. İçten içe büyüttüğüm niyazım şuydu; Rabbim bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et diye" dedi.

"KUDÜS'ÜN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DE GÖRECEĞİZ"

Kudüs'ün geleceğine ilişkin umutlu olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz. Cenabı Hak o günleri bizlere mutlaka gösterecek. Ben buna bütün kalbimle inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"YİNE ORALAR BİZİM OLACAK"

Konuşmasında tarihi ve siyasi göndermelerde de bulunan Çiftçi, "Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hüküm ve tasarrufumuz altına inşallah girecek" dedi.

ERDOĞAN VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da değinen Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı "Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var. Bir dünya lideri var."