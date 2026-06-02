Bakan Çiftçi "Kaymakamlara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde konuştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Kaymakamlara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde konuşma yaptı.

"DEVLET-MİLLET GÖNÜL KÖPRÜSÜNÜ KURACAK OLAN SİZLERSİNİZ"

Konuşmasının başında mülki idare amirlerine seslenen Bakan Çiftçi, vatandaşın devleti adaletin, merhametin ve hizmetin kapısı olarak gördüğünü belirterek, devlet ile millet arasındaki gönül bağının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Türkiye Yüzyılı vizyonunun milletin değerleriyle devletin istikametinin birleştiği bir anlayış üzerine inşa edildiğini ifade eden Çiftçi, kaymakamlardan vatandaşla güçlü iletişim kurmalarını istedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Terörle mücadele konusunu konuşmasının ilk gündem maddesi olarak ele alan Çiftçi, terörün etnik, ideolojik, siber ve organize suç yapılarıyla bağlantılı tüm türlerinin ülkenin huzuruna yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin kırk yılı aşkın süredir bölücü terör örgütleriyle mücadele ettiğini hatırlatan Çiftçi, devletin yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü kararlı operasyonlar sayesinde terör örgütlerinin etkisiz hale getirilme noktasına geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecinin tarihi bir nitelik taşıdığını ifade eden Bakan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye hedefi güvenlikten taviz vermek anlamına gelmemektedir. Kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir girişime izin vermeyeceğiz" dedi.

RADİKALLEŞMEYE KARŞI ÇOK BOYUTLU MÜCADELE ÇAĞRISI

Günümüzde radikalleşmenin yalnızca güvenlik sorunu olmadığını belirten Çiftçi, sosyal medya, dijital ağlar ve manipülatif içerikler aracılığıyla gençlerin etkilenme riskinin arttığını söyledi. Radikalleşmenin sosyal yalnızlık, aidiyet arayışı, ekonomik kırılganlık ve dezenformasyon gibi faktörlerin sonucu olarak ortaya çıktığını vurgulayan Çiftçi, mücadelede güvenlik önlemlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve eğitim politikalarının da devreye alınması gerektiğini ifade etti.

UYUŞTURUCU VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve organize suçların çağın en büyük tehditlerinden biri olduğunu kaydeden Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin teknolojik imkânlardan yararlanarak uluslararası bağlantılar kurduğunu söyledi. Uyuşturucu gelirlerinin kara para aklama, silah kaçakçılığı, düzensiz göç ve terör finansmanı gibi suç alanlarını beslediğine dikkat çeken Çiftçi, özellikle çocuklar ve gençlerin korunması için önleyici güvenlik anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. "Uyuşturucu nedeniyle kaybedecek tek bir insanımıza dahi tahammülümüz yoktur" diyen Çiftçi, kaymakamlardan yerel risk analizlerini etkin şekilde yürütmelerini istedi.

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI İÇİN SEFERBERLİK

Sahipsiz sokak hayvanları konusuna da değinen Çiftçi, meselenin kamu düzeni, halk sağlığı ve toplumsal huzur açısından önem taşıdığını belirtti.

Hayvanların toplanması, aşılanması, kısırlaştırılması ve bakımevlerinin kapasitesinin artırılması yönünde çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Çiftçi, "Merhamet, huzur ve güvenlik arasında denge kurarak bu sorunu ülkemizin gündeminden çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET SADECE ASAYİŞ MESELESİ DEĞİLDİR"

Kadına yönelik şiddetin toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Çiftçi, 6284 Sayılı Kanun'un etkin uygulanmasının hayati önem taşıdığını söyledi. KADES uygulamasının önemine dikkat çeken Çiftçi, "KADES'e gelen her ihbar devlete uzanan bir yardım çağrısıdır" dedi ve uygulamanın yaygınlaştırılması için kaymakamlardan hassasiyet beklediğini ifade etti.

TRAFİKTE HEDEF: CAN KAYIPLARINI AZALTMAK

Trafik güvenliğinin önemine de değinen Bakan Çiftçi, denetimlerin artırılmasıyla birlikte ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandığını ancak mevcut rakamların hâlâ yüksek olduğunu belirtti. Trafik kurallarına uyumun ceza korkusuyla değil, hayatı koruma bilinciyle sağlanması gerektiğini söyleyen Çiftçi, insan hayatının her şeyden daha değerli olduğunu vurguladı.

OKUL GÜVENLİĞİ VE BEKÇİLİK SİSTEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Son dönemde yaşanan bazı olayların okul güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Çiftçi, okullarda fiziksel, psikolojik ve dijital tehditlere karşı daha etkin tedbirler alınacağını söyledi. Çarşı ve mahalle bekçiliği sisteminin de kamu düzeninin korunmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Bakan Çiftçi, bekçilerin artık gündüz saatlerinde de görev yapabileceklerini açıkladı.

SOSYAL MEDYA UYARISI: "ŞOV ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMEMELİ"

Mülki idare amirlerine sosyal medya konusunda da uyarılarda bulunan Çiftçi, sosyal medya hesaplarının kamu hizmetlerini anlatmak ve vatandaşla iletişim kurmak amacıyla kullanılması gerektiğini söyledi. "Sosyal medya kişisel reklam ve şov alanına dönüştürülmemelidir" diyen Çiftçi, mülki idare amirleri için hazırlanan Sosyal Medya Kullanım Rehberi'nin yakın zamanda yayımlanacağını açıkladı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE ÇAĞRISI

Konuşmasının son bölümünde dezenformasyonun küresel ölçekte en önemli risklerden biri haline geldiğini belirten Çiftçi, yapay zeka destekli sahte içeriklerin toplum üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ifade etti. Kamuoyunu yanıltabilecek asılsız haber ve paylaşımlara karşı hızlı ve doğru bilgilendirmenin önemine dikkat çeken Çiftçi, "Dezenformasyonla mücadelede en güçlü araç milletle kurulan güven bağıdır" dedi. Konuşmasını Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yaparak tamamlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kaymakamların devletin sahadaki temsilcileri olarak büyük sorumluluk taşıdığını belirterek tüm mülki idare amirlerine başarılar diledi.