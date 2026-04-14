Bakan Çiftçi Pakistan’lı mevkidaşı ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Pakistan İçişleri Bakanı ve Narkotik Kontrol Bakanı Sayed Mohsin Raza Naqvi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜVENLİK KONULARI ELE ALINDI

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostane ve kardeşlik temeline dayanan ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı. İki ülke arasındaki iş birliğinin özellikle iç güvenlik, terörle mücadele, düzensiz göç ve narkotik suçlarla mücadele alanlarında daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca bölgesel güvenlik konuları da görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldı.

İŞ BİRLİĞİNDE KARARLILIK VURGUSU

Bakan Çiftçi, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü bağların her alanda ileri taşınmasına büyük önem verdiklerini ifade etti. Türkiye ile Pakistan arasındaki iş birliğinin, önümüzdeki dönemde de karşılıklı anlayış ve yakın diyalog temelinde sürdürülmesi bekleniyor.