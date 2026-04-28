Bakan Çiftçi, “Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü” paneline katıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü" paneline katıldı. Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, medyanın toplumsal farkındalık oluşturmadaki kritik rolüne dikkat çekti.

"BU MÜCADELE ÇOCUKLARIMIZIN İSTİKBALİNİ KORUMA MÜCADELESİDİR"

Uyuşturucunun organize suç örgütlerinden terör finansmanına kadar birçok suçun merkezinde yer aldığını belirten Çiftçi, "Bu mücadele, çocuklarımızın istikbalini, aile yapımızı ve milletimizin huzurunu koruma mücadelesidir" dedi. Türkiye'nin jeopolitik konumuna dikkat çeken Çiftçi, uyuşturucu ile mücadelenin yalnızca ulusal değil, bölgesel ve küresel güvenlik açısından da kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

YENİ GÜVENLİK ANLAYIŞI: ÖNLEYİCİLİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun inşa edildiğini hatırlatan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nın yeni güvenlik yaklaşımında önleyiciliği merkeze aldığını söyledi. Çiftçi, "Artık mücadelemizi yalnızca operasyonlarla sınırlı görmüyoruz. Gençlerimizi koruyan, aileleri bilinçlendiren ve toplumsal farkındalığı artıran bütüncül bir anlayışla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda yürütülen projelere değinen Çiftçi, Narkorehberi, En İyi Narkotik Polisi Anne, Narko Gençlik, Narko Kaan ve Narkolog gibi çalışmalarla toplumun farklı kesimlerine ulaşıldığını belirtti. 2025 yılında yaklaşık 9 milyon 798 bin vatandaşa ulaşıldığını açıklayan Çiftçi, vatandaşların sürece aktif katılımını sağlayan uygulamaların da yaygınlaştırıldığını söyledi.

17 BİNİ AŞKIN OPERASYON

Sahadaki operasyonlara ilişkin verileri de paylaşan Çiftçi, 1 Ocak–25 Nisan 2026 tarihleri arasında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 17 bin 188 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu operasyonlarda 16,8 ton uyuşturucu madde, 51 milyonun üzerinde uyuşturucu hap ile 49 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini aktardı.

MEDYANIN KRİTİK ROLÜ

Medyanın rolüne özel bir vurgu yapan Çiftçi, basının bu mücadelede en önemli paydaşlardan biri olduğunu dile getirdi. Çiftçi, "Haber dili, kullanılan görseller ve içerikler toplumsal algıyı doğrudan etkiliyor. Uyuşturucuyu özendiren, normalleştiren yayınlar mücadeleye zarar verirken; bilinçlendirici ve sorumlu yayıncılık anlayışı büyük katkı sağlar" dedi.

Uyuşturucunun cazip veya erişilebilir gösterilmesinin gençler açısından risk oluşturduğunu ifade eden Çiftçi, bağımlı bireylerin de ötekileştirilmeden ele alınması gerektiğini vurguladı. Medyadan beklentilerinin "merakı artıran dili azaltmak, umudu ve çözümü büyütmek" olduğunu belirtti.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

Çiftçi, devletin sahadaki kararlılığı, sivil toplumun desteği ve medyanın sorumlu yayıncılığı bir araya geldiğinde uyuşturucuyla mücadelenin daha güçlü bir zemine oturacağını söyledi. Programın düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Çiftçi, mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.