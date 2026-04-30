Bakan Çiftçi, Van’daki köpek saldırısıyla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen ve 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybettiği köpek saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Yaşanan olayın derin üzüntü yarattığını belirten Çiftçi, saldırıda yaralanan Ayaz Özsoy'un tedavisinin sürdüğünü ve en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni etti.

KANUNİ DÜZENLEMELERE VURGU

Bakan Çiftçi, sahipsiz hayvanlara yönelik mevcut yasal düzenlemelerin önemine dikkat çekerek, "Bu elim hadise; kamu düzeni ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından, sahipsiz hayvanlara yönelik kanuni düzenlemelerin tavizsiz ve titizlikle uygulanmasının ne kadar zaruri olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda ihmali ya da kusuru bulunan kişi veya kişiler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığını vurgulayan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı tarafından bir mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı. Soruşturma sürecinin yakından takip edileceği belirtildi.

"TÜM TEDBİRLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Açıklamasında hayatını kaybeden Hamza Özsoy'a Allah'tan rahmet dileyen Çiftçi, ailesine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu. Bakanlık olarak benzer acıların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin gözden geçirileceğini ifade etti.