Bakan Çiftçi ve Sadenov Astana’da görüştü: Geri Kabul Anlaşması imzalandı

Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. Toplantısı kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan İçişleri Bakanı Yerzhan Sadenov ile heyetler arası ikili görüşme gerçekleştirdi. Türkiye ile Kazakistan arasında Geri Kabul Anlaşmasının imzalandığı görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki iş birliğinin mevcut durumu ve önümüzdeki dönemde atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi.

"TÜRK DEVLETLERİ ÇATISI ALTINDAKİ DAYANIŞMAMIZIN DAHA DA GÜÇLENECEĞİNE İNANIYORUM"

Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında sürdürülen dayanışmanın Astana'daki toplantıyla daha da güçleneceğine inandığını belirten Bakan Çiftçi, "Türk devletleri çatısı altındaki dayanışmamızın, İçişleri Bakanları'nın üçüncü toplantısı neticesinde daha da güçleneceğine inanıyorum. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin, bakanlıklarımız arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönem için yol haritasının belirlenmesine önemli katkılar sunacağına da inanıyorum." dedi.

Türkiye ile Kazakistan arasında daha önce gerçekleştirilen temaslara ve kolluk eğitimi alanındaki iş birliğine değinen Bakan Çiftçi, "Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ikili iş birliğimizin çeşitli başlıklarını kısa da olsa istişare etme imkânı bulmuştuk. Ortak gündemimizin önemli başlıkları arasında yer alan kolluk eğitim alanındaki iş birliğimizin giderek güçlenmesinden duyduğum memnuniyeti o görüşmemizde de dile getirmiştim. Akademilerimizde Kazak öğrenci kardeşlerimizin Türk kardeşleriyle birlikte eğitim almasından memnuniyet duymaktayız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA GERİ KABUL ANLAŞMASI İMZALANDI

Heyetler arası görüşmenin ardından Türkiye ile Kazakistan arasında Geri Kabul Anlaşması imzalandı. Anlaşmayla iki ülkenin göç alanındaki iş birliğinin hukuki temeli güçlendirilirken, tarafların topraklarında bulunmak için yasal dayanağı olmayan kişilerin geri gönderilmesine ilişkin usuller de belirlendi. Görüşmede ayrıca iki ülkenin kolluk kuvvetleri arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi de ele alındı. Sınır aşan suçlar ve siber suçlarla mücadele, arama faaliyetleri, göç güvenliği, personel eğitimi ve ilgili birimler arasındaki doğrudan iş birliği öncelikli alanlar olarak değerlendirildi.

SADENOV: "İMZALANAN ANLAŞMA, İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRME YOLUNDA ATILMIŞ SOMUT BİR ADIMDIR"

Kazakistan İçişleri Bakanı Yerzhan Sadenov ise Türkiye ile Kazakistan arasındaki kardeşlik ilişkileri ve karşılıklı güvenin iki ülke kurumları arasındaki iş birliğine de yansıdığını belirterek, "Kazakistan ile Türkiye'yi kardeşlik ilişkileri ve yüksek düzeyde karşılıklı güven bağlıyor. Bugün bu durum, kurumlarımız arasındaki somut iş birliğine de yansıyor. İmzalanan anlaşma, iş birliğimizi güçlendirme yolunda atılmış bir başka somut adımdır." dedi.