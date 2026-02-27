Bakan Çiftçi: Yeni nesil suç çeteleri, kara para ve sanal bahisle mücadele en önceliğimiz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'a yaptığı değerlendirmede, kara para aklama, yasadışı kumar ve sanal bahis organizasyonlarıyla mücadelenin en öncelikli konular arasında yer alacağını ifade etti.

Çiftçi, suç örgütlerinin özellikle finansal kaynaklarının kesilmesine yönelik çalışmaların artırılacağını ve güvenlik birimlerinin teknolojik kapasitesinin güçlendirileceğini söyledi.

Bakan Çiftçi ayrıca dijitalleşmeyle birlikte suç yöntemlerinin değiştiğine dikkat çekerek siber suçlar, sanal bahis organizasyonları ve finansal suçlara karşı yeni bir mücadele konsepti uygulanacağını belirtti.

Erzurum Valiliği görevine de değinen Bakan Çiftçi, siber suçlar, narkotik suçlar, asayiş olayları ve sanal bahis suçlarında belirgin düşüşler sağlandığını ifade ederek, "Erzurum'da uyguladığımız etkin mücadele modeli sayesinde suç oranlarında ciddi azalma elde ettik. Bu başarıyı tüm Türkiye'ye yayacağız" dedi.

Turkuvaz Medya'yı temsilen Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti. Görüşme sırasında Türkiye'nin güncel güvenlik başlıkları ve suçla mücadele politikaları ele alındı.