Bakan Çiftçi: Yıl sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; Ankara'da, Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in koordinasyonunda Milli Savunma Komisyon Başkanı, Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Milletvekillerinin kendi bölgelerinde karşılaştıkları sorunları dinleyen Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığının son dönemde yürüttüğü çalışmalara ilişkin güncel verileri ve rakamları paylaştı.

DENETİMLER ARTTI, İŞLEM SAYISI DÜŞTÜ

2025 ve 2026 yıllarının 1 Ocak-31 Mayıs dönemlerini karşılaştıran Bakan Çiftçi, "Geçen sene 68 milyon 980 yani neredeyse 69 milyon denetim gerçekleştirmişiz. Bu sene sayının 74 milyona çıktığını görüyoruz. Denetimlerde yüzde 7,5'lık bir artış var. Geçen sene 69 milyon araçtan 10 milyonla işlem yapılmışken bu sene 74 milyon araçtan 8,5 milyonla işlem yapılmış. İşlem sayılarının yüzde 16,4 gerilediğini görüyoruz. Bu da sürücülerin kurallara daha fazla uyduğunu, kurallara daha fazla riayet ettiklerini gösteriyor" dedi.

TRAFİK İHLALLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Trafik ihlallerine ilişkin verileri paylaşan Bakan Çiftçi, hız, alkol ve diğer ihlal başlıklarında düşüş yaşandığını belirtti. Bakan Çiftçi, "Hızdan dolayı geçen sene 2 milyon 874 bin kişiye işlem yapılmışken bu sene sayının 2 milyon 142 bine düştüğünü görüyoruz. Yüzde 25 azalmış hızdan dolayı işlem yapılanların sayısı. Alkollü araç kullanmadan dolayı bir önceki sene 108 bin kişiye işlem yapılmışken bu sene sayının 90 bine düştüğünü görüyoruz. Uyuşturucu etkisinde araç kullananların sayısı geçen sene 2 bin 103 iken bu sene 1 bin 879'a düştü" ifadelerini kullandı. Motosiklet denetimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, motosikletlerin trafik kazalarındaki payına dikkat çekti. Bakan Çiftçi, "Trafik kazalarının yüzde 50'si yani her iki kazadan birisi motosikletlerin karıştığı kazalardan oluşuyor. Geçen sene denetlediğimiz motosiklet sayısı 5 milyon 471 bin iken bu sene 5 milyon 186 bine düştü. İşlem yapılan motosiklet sayıları geçen sene 1 milyon 350 bin civarındayken bu sene 1 milyon bandının altına düştü. Burada işlem yapılan motosiklet sayılarında yüzde 27,5'lık bir azalma var" dedi.

OKUL SERVİSLERİ VE TAKSİLERDE DENETİMLER ARTTI

Özel trafik denetimlerine ilişkin bilgilere de sunumunda yer veren Bakan Çiftçi, çakarlı araçlara yönelik işlemlerde düşüş yaşandığını belirtti. Bakan Çiftçi, "Geçen sene 911 araç bununla ilgili işlem yapılmışken bu sene sayının 255'e düştüğünü görüyoruz. Yüzde 72'lik bir azalma var. Denetim yapılan ticari taksi sayılarında da yüzde 34,2'lik bir artış olduğunu görüyoruz" dedi. Okul servislerine yönelik denetimleri de değerlendiren İçişleri Bakanı Çiftçi, "Okul servis sayılarında, denetimlerinde yüzde 1,3'lük bir artışımız var. İşlem yapılan okul servis sayısı geçen sene 52 bin iken bu sene 45 bin 770'e düştü. Yüzde 13,3'lük bir azalma olduğunu, daha az idari müeyyide uygulandığını görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK ORTALAMA CAN KAYBI YÜZDE 5,2YE GERİLEDİ

Trafik kazalarındaki son duruma ilişkin verileri paylaşan Bakan Çiftçi, kazalarda ve can kayıplarında düşüş yaşandığını belirtti. Bakan Çiftçi, "Geçen sene 104 bin 333 tane ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olmuşken bu sene kazaların 102 bin 152'ye düştüğünü görüyoruz. Ölümlü kazalar geçen sene 740 iken bu sene 639'a düşmüş. Ölü sayısı 871'den 776'ya gerilemiş. Yaralanmalı kaza sayısında ve yaralı sayısında da düşüş olduğunu görüyoruz" dedi. Bakan Çiftçi, trafik kazalarındaki günlük ortalama can kaybının da azaldığını belirterek, "Geçen sene günlük ortalama 5,8 vatandaşımızı kaybederken bu sene 5,2 vatandaşımız ortalama günlük vefat etmiş" açıklamasında bulundu.

MOTOSİKLET KAZALARINDA CAN KAYBINDA DÜŞÜŞ VAR

Motosiklet kazalarına ilişkin sayılar verileri paylaşan ve can kaybında bir gerileme olduğu aktaran Bakan Çiftçi, "Motosiklet kazalarında ölümlü ve yaralanmalı kaza sayılarında yüzde 1,3'lük azalma var. Ölümlü kazalarda yüzde 20,1'lik azalma görüyoruz. Yaralanmalı kazalarda da yüzde 1,2'lik azalma var. Günlük ortalama can kaybı geçen sene 1,1 iken bu sene 0,8'e geriledi" dedi.

TRAFİK DÜZENLEMESİNİN ARDINDAN İHLALLER AZALDI

Bakan Çiftçi, trafik cezalarının caydırıcılığına dikkat çekerek, bazı ihlal türlerinde önemli düşüşler yaşandığını söyledi. Bakan Çiftçi, "Makas atma yüzde 93 oranında azalmış. Hız oranlarına dikkat etme yüzde 55, dur ihtarına uymama yüzde 52, kask takmama yüzde 36, sürücü belgesiz araç kullanma yüzde 33,7, cep telefonu kullanımı yüzde 32,6, kırmızı ışık ihlalleri yüzde 12, alkollü araç kullanma yüzde 10,3 oranında azalmış" dedi.

ÖLÜMLÜ KAZALARDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Trafik Kanunu'nda düzenleme yapılan maddelere ilişkin istatistikleri paylaşan Bakan Çiftçi, "Ölümlü kazaların geçen sene 480 olduğunu, bu sene 415'e düştüğünü görüyoruz. Yüzde 13,5 oranında azalma var. Kaza yeri ölü sayısı 575'ten 504'e düştü. Yaralanmalı kazalar 69 binden 68 bine düştü. Yaralı sayılarında ise geçen seneye göre 15 kişilik bir artış olduğunu görüyoruz. Ama genelde ölümlü kazaların azalması önemli bir konu" değerlendirmesinde bulundu.

51 İLDE SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI TOPLANDI

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda gelinen son noktaya ilişkin bilgiler veren İçişleri Bakanı Çiftçi, "81 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 83'ü şu anda tamamen toplanmış ve barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmış durumda. 51 ilimizde, yani İl Özel İdaresi'nin olduğu illerde tamamı toplandı. Bu illerde yüzde 100'e ulaştık" dedi. Büyükşehirlerdeki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, "Büyükşehirlerde bu çalışmalar Ağustos gibi başladı. Onun için büyükşehirlerde biraz geriden geliyor. 30 büyükşehirde yüzde 74 oranına ulaşmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

YIL SONUNA KADAR SOKAK HAYVANLARI SORUNU BİTECEK

Bakan Çiftçi, 12 büyükşehirde yürütülen toplama işlemlerinin tamamlandığını belirterek, "Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Denizli, Konya, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta toplama işlemleri sona erdi. Bu 12 büyükşehrimiz çalışmalarını tamamladı" açıklamasında bulundu. Çalışmaların devam ettiği büyükşehirlerdeki oranları da paylaşan Bakan Çiftçi, Ankara'da yüzde 99, Van'da yüzde 91, Malatya'da yüzde 91, Muğla'da yüzde 89, Tekirdağ'da yüzde 87, Samsun'da yüzde 82, Trabzon'da yüzde 80, Hatay'da yüzde 76, Kocaeli'nde yüzde 71, Antalya'da yüzde 68, Adana'da yüzde 64, Eskişehir'de yüzde 59, Bursa'da yüzde 58, İstanbul'da yüzde 49, Aydın'da yüzde 47, Ordu'da yüzde 38, İzmir'de yüzde 35 ve Diyarbakır'da yüzde 27 seviyesine ulaşıldığını belirtti. Bakan Çiftçi, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Normalde Eylül-Ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı belediyelerde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yasa 2028'e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan alabiliyor. Büyükşehirlerde iş biraz yavaş yürüyor ama inşallah yıl sonuna kadar tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız" dedi.